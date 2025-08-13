augusztus 13., szerda

A legjobbak

4 órája

Több százezres ösztöndíjjal motiválnak a cégek a megyében

Kaszás Endre

A Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter (menedzsment szerv:PBKIK) a 2024/2025-ös tanévben díjazta a legjobb diákokat és tanárokat. 

Ebben a tanévben a következő három kiváló oktató érdemelte ki a félmillió forintos DDGK Oktatói Ösztöndíjat:

  • Pap Tamás, Baranya Vármegyei SZC Zipernowsky Károly Műszaki Technikum
  • Petes Tamás, Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium
  • Szabó József, Baranya Vármegyei SZC Angster József Technikum, Szakképző Iskola és Szakiskola

A 2024/2025-ös tanév háromszázezer forintos DDGK Tanulói Ösztöndíját kiérdemelte:

  • Szilágyi Máté Tibor, Baranya Vármegyei SZC Angster József Technikum, Szakképző Iskola és Szakiskola – 10. évfolyamos gépjármű mechatronikus tanuló.

 

