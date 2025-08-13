A legjobbak
46 perce
Több százezres ösztöndíjjal motiválnak a cégek a megyében
A Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter (menedzsment szerv:PBKIK) a 2024/2025-ös tanévben díjazta a legjobb diákokat és tanárokat.
Ebben a tanévben a következő három kiváló oktató érdemelte ki a félmillió forintos DDGK Oktatói Ösztöndíjat:
- Pap Tamás, Baranya Vármegyei SZC Zipernowsky Károly Műszaki Technikum
- Petes Tamás, Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium
- Szabó József, Baranya Vármegyei SZC Angster József Technikum, Szakképző Iskola és Szakiskola
A 2024/2025-ös tanév háromszázezer forintos DDGK Tanulói Ösztöndíját kiérdemelte:
- Szilágyi Máté Tibor, Baranya Vármegyei SZC Angster József Technikum, Szakképző Iskola és Szakiskola – 10. évfolyamos gépjármű mechatronikus tanuló.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre