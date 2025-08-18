augusztus 18., hétfő

Sokkoló árak Baranyában: így repkednek a százezrek egy pécsi hétvégén

Hiába került Pécs a harmadik helyre a legnépszerűbb hazai városok ranglistáján, úgy tűnik az idei nem a turizmus éve lesz Baranya vármegyében. Sem a turizmus teljesítményét mutató statisztikai adatok, sem pedig az ágazat szereplőinek visszajelzései nem túl kedvezőek az idei szezonban.

Kaszás Endre

Már az indulásnál baj volt, hiszen a KSH legfrissebb adatai szerint a baranyai turizmus idei első negyedévi teljesítménye mintegy öt és fél százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. A gyengélkedésből a megyeszékhely mellett a siklósi és a szigetvári térség vette ki a részét leginkább. Ezért is meglepő az az eredmény, amit egy friss közvéleménykutatás hozott, amely szerint Pécs a harmadik legnépszerűbb városi úticél ma Magyarországon.

A Pécsi Fényfesztiváz az egyik esemény, ami évről évre lökést ad a pécsi, baranyai turizmusnak
Fotó: MW / Forrás:  MW

A nyári programok és fesztiválok adatai minden bizonnyal némileg árnyalják majd a képet, azonban valószínűsíthető, hogy a Baranyában meghatározó ágazatnak minősülő turizmusnak nem a legacélosabb éve lesz az idei.

Megnéztük, árak tekintetében mi várja a vendégeket Baranyában. A pécsi szállodákban többnyire 30 és 60 ezer forint közötti áron találtunk két főre, egy éjszakára ajánlott szálláslehetőséget, de akadt 100 ezer forint feletti ajánlat is. Kicsit nagyobb a szórás a vidéki városok szállodai piacán, ahol 25 és 55 ezer forintért találtunk szobákat hasonló kategóriában.

Ami az apartmanpiacot illeti, a vendégek számának függvényében az átlagár 16 és 28 ezer forint között mozog éjszakánként, tehát, ha csak a szállásárakat nézzük, bizony nem olcsó mulatság ma turistaként Baranyába látogatni. Ha mindehhez hozzávesszük az étkezések költségét - egy éttermi ebéd vagy vacsora tartalomtól függően 20-30 ezer forintba is kerülhet Pécsen -, plusz a belépők, esetleg egy fürdő meglátogatása, könnyen kiszámítható, hogy két főre akár meghaladhatja a 100 ezer forintot a napi költés mértéke.

A Szép Kártya lehet az utolsó mentsvár a baranyai turizmus szereplőinek?

A témában megkérdezett szakemberek szerint ebben az időszakban egyértelműen a Szép Kártya élteti a baranyai szállásadókat és a vendéglátókat egyaránt. A turizmus visszaesését a költési hajlandóság mérséklődésével magyarázzák. Ennek hátterében nem csak az árak alakulása áll, hanem az is, hogy a családok, emberek érdeklődését olyan kiadási tételek kötik le, mint az iskolakezdés, vagy akár például az önrész biztosítása a kormány új 3 százalékos hitellel támogatott otthonteremtési programjában.

 

 

