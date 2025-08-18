Sokkoló árak Baranyában: így repkednek a százezrek egy pécsi hétvégén

Már az indulásnál baj volt, hiszen a KSH legfrissebb adatai szerint a baranyai turizmus idei első negyedévi teljesítménye mintegy öt és fél százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. A gyengélkedésből a megyeszékhely mellett a siklósi és a szigetvári térség vette ki a részét leginkább. Ezért is meglepő az az eredmény, amit egy friss közvéleménykutatás hozott, amely szerint Pécs a harmadik legnépszerűbb városi úticél ma Magyarországon.

A Pécsi Fényfesztiváz az egyik esemény, ami évről évre lökést ad a pécsi, baranyai turizmusnak. Fotó: MW / Forrás: MW

A nyári programok és fesztiválok adatai minden bizonnyal némileg árnyalják majd a képet, azonban valószínűsíthető, hogy a Baranyában meghatározó ágazatnak minősülő turizmusnak nem a legacélosabb éve lesz az idei.

Megnéztük, árak tekintetében mi várja a vendégeket Baranyában. A pécsi szállodákban többnyire 30 és 60 ezer forint közötti áron találtunk két főre, egy éjszakára ajánlott szálláslehetőséget, de akadt 100 ezer forint feletti ajánlat is. Kicsit nagyobb a szórás a vidéki városok szállodai piacán, ahol 25 és 55 ezer forintért találtunk szobákat hasonló kategóriában.

Ami az apartmanpiacot illeti, a vendégek számának függvényében az átlagár 16 és 28 ezer forint között mozog éjszakánként, tehát, ha csak a szállásárakat nézzük, bizony nem olcsó mulatság ma turistaként Baranyába látogatni. Ha mindehhez hozzávesszük az étkezések költségét - egy éttermi ebéd vagy vacsora tartalomtól függően 20-30 ezer forintba is kerülhet Pécsen -, plusz a belépők, esetleg egy fürdő meglátogatása, könnyen kiszámítható, hogy két főre akár meghaladhatja a 100 ezer forintot a napi költés mértéke.