Valóság lehet az álom: egy új klinika létrehozásáért intézett felhívást a pécsi professzor, Cziráki Attila

Az álom pedig nem más, mint egy új, európai színvonalú klinika létrehozása, ami a koszorúér-betegség, az agyi érbetegség és a perifériás végtagi érbetegség gyógyítását, megelőzését komplex módon, a lehető legmagasabb szinten végzi, ahol a pécsieket és a dél-dunántúliakat látnák el az elérhető legmagasabb szinten.

Tüke pécsi vagyok, mindig is itt éltem, itt dolgoztam, úgyis fogalmazhatnék, hogy szívügyem Pécs. A mai napig is legtöbb ember szív- érrendszeri betegségben hal meg, szinte nincs is olyan család, akit ne érintene ez a betegség valamilyen formában. Ezeket a tragédiákat azonban meg lehet és meg is kell előzni – jelentette ki a professzor.

Kifejtette, kollégáival már évek óta azon dolgozik, hogy létrehozzanak egy új, európai színvonalú klinikát, ahol a koszorúér-betegség, az agyi érbetegség és a perifériás végtagi érbetegség gyógyítását, megelőzését komplex módon, a lehető legmagasabb szinten végzi, ahol a pécsieket és a dél-dunántúliakat látnák el az elérhető legmagasabb szinten.

– Orvosszakmai szemmel az egészségügy nem lehetne pártpolitikai kérdés, hiszen számunkra csak egyfajta ember létezik, a nagybetűs, beteg ember, akit a lehető legmagasabb szinten kell meggyógyítanunk – szögezte le Cziráki Attila, majd hozzátette:

– Ennek a lehetősége most a kezünkben van. Ezért fordulok minden pécsi politikai szereplőhöz, politikai párthoz és valamennyi pécsi polgárhoz, hogy egységben, együttműködve valósítsuk meg az álmunkat.

–Ha egészség van, minden van. Kérem Önöket, lássunk együtt munkához – zárta bejegyzését a professzor.

A felhívás itt megtekinthető.