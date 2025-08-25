Elkészülhet a várva várt akvapark Pécsen! Mutatjuk a fejlesztési terv részleteit

Magyarország igyekszik tovább erősíteni úszóhagyományait, a kormányhatározat értelmében az elkövetkező öt évben 41 uszodafejlesztés, építés és bővítés indul el, mintegy 270 milliárd forint értékben.

Az uszodafejlesztés számos Dunántúli települést érint.

Fotó: Anton Vierietin / Forrás: Shutterstock

Több kisebb fejlesztés is készül: például Piliscsabán két beruházás vagy Újpesten uszoda létesítése. Országszerte hatalmas uszodai beruházásokra számíthatunk a következő 10 évben, amelyekből Pécs sem marad ki.

Baranyában milyen uszodafejlesztési tervek vannak?

Az egyes projektek értéke a néhány százmillió forinttól a több tízmilliárdig terjed.

Pécsen akvapark, sportuszoda és szálloda tervezése – 55 milliárd forint

A bajai sportuszoda és élményfürdő megvalósítása – 55,8 milliárd forint

Törökbálinton a Sportközpont fejlesztése (sportszálló, uszoda és tekecsarnok) – 33,8 milliárd forint

Békéscsabai új versenyuszoda megvalósítása – 25,5 milliárd forint

A már régóta várt pécsi akvapark mellett Baranyában másik két település is tanuszodával bővül: Bólyon 2,5 milliárd forintból, és Vajszlón 350 millió forintból épül a létesítmény.

A beruházások lebonyolítását a Belügyminisztérium, az Építési és Közlekedési Minisztérium és a Honvédelmi Minisztérium kontrollálja. A fejlesztések a jelenlegi tervezet alapján 2025. január 1 és 2030. december 31. között valósulnak meg.

Mindezekről a Világgazdaság számolt be, a teljes cikk itt olvasható.