1 órája
Brutálisan megújul Baranya úthálózata – több ezer milliárdos beruházás készül
Amennyiben a kormány elfogadja a beruházási keretprogramot, Magyarországon egy brutális közlekedési infrastruktúra fejlesztés veheti kezdetét. Ennek keretében nemcsak kerékpárutakat, hidakat és gyorsforgalmi szakaszokat, hanem még az autópályákat is érintené az útfejlesztési csomag.
Egy új kormányzati beruházási terv szerint Magyarország következő évtizedének közlekedési infrastruktúrája markánsan javulni fog. Egy nemrég megjelent, 71 oldalas, 1300 tételes kormányhatározat részletesen leírta, hogy a következő évtizedben milyen beruházásokra lehet számítani hazánkban, ezek pedig tartalmaznak egészségügyi, oktatási, rendvédelmi, gazdasági és közlekedési tételeket is. Az útfejlesztési terv számos baranyai szakaszt érint.
A különböző beruházási ágazatok közül kiemelkedik a közlekedés, hiszen erre a fejlesztési tervre fordítaná a legnagyobb összeget a kormány.
Egyetlen területre sem szán annyit a kormány, mint a magyarországi közúthálózatra. A nagyságrendileg 50 ezer milliárd forint értékű beruházási csomagból számításaink szerint 22 ezermilliárd célzottan az egyes-kettes számú főutak, elkerülő utak, hidak, mellékutak rekonstrukciójára, négynyomúsítására és fenntartásra irányul.
- írja a Világgazdaság.
Baranyát is érinti az útfejlesztési tervezet
Megyénk sem marad ki a fejlesztésből. A kormányhatározatban több mint 15 olyan tétel szerepel, amely Baranya közlekedési infrastruktúráját javítaná. Ezek tételek szerint:
- Pécs – Szigetvár –Verőce(HR) – Zágráb(HR) közötti kapcsolat kiépítése érdekében az M60 Pécs (nyugat) és Szigetvár (nyugat ) közötti szakaszának fejlesztése
- Mohácsi Duna-híd építése a kapcsolódó úthálózat fejlesztésével
- Kaposvár és Szigetvár közötti 2x2 sávos közúti kapcsolat fejlesztése
- A Pécs kelet-nyugati átjáró út mintegy 7 km hosszú, 2x2 sávos elsőrendű főút, amely vasúti külön szintű átjáróval és hét körforgalmú csomóponttal kerül kialakításra.
- A 66. sz. főút Pécs és Sásd közötti, mintegy 22 km főút fejlesztés 11,5 tonnás burkolatmegerősítés, valamint Magyarszék, Oroszló és Sásd elkerülő szakaszaival összesen körülbelül 12 km elkerülő út fejlesztése valósul meg
- Villány bekötőút fejlesztése, Mároki vízfolyás feletti híddal.
- 6. sz. főút 2x2 sávossá fejlesztése az 5801 j. út (Pellérd, Állomás u.) és az ipari park (58102 j. út) között.
- M60 Szigetvár (nyugat) és Barcs, országhatár közötti szakaszainak fejlesztése
- Mágocs és Szászvár térsége közúti kapcsolatainak erősítése, a Szekszárd–Kaposvár közötti településeket elkerülő úttal
- Villány északkeleti elkerülő út
- Siófok - Szabadhídvég - Tamási - Dombóvár - Orfű - Pécs kerékpárút 2. rész: Tamási (Termálfürdő) - Dombóvár (központ)
- Siófok - Szabadhídvég - Tamási - Dombóvár - Orfű - Pécs kerékpárút 3. rész: Dombóvár (központ) - "Mecsek-kör" (Oroszló-Tekeres)
- Szigetvár - Kaposvár kerékpárút fejlesztése
- Pécs belterületén kerékpárút megvalósítása
- Pécs - Romonya kerékpáros útvonal kialakítása
- Máriagyűd - 5711-5701. jelzésű utak kerékpáros csomópont építése
A felsorolt beruházásokra összesen a kormány több mint 1600 milliárd forintot fordítana.
A Világgazdaság számításai szerint országosan évente minimum 1600-1700 kilométert kellene felújítani ahhoz, hogy tíz éven belül érezhető változás álljon be a közúthálózat minőségében.