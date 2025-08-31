augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

18°
+23
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
MOHU

1 órája

Szeptembertől új díjszabás jön a visszaváltásban: Baranyában is változik a rendszer

Címkék#rendszer#MOHU#Pénzcentrum#áruházlánc#díj#üzlet

Az üvegvisszaváltás bevezetése óta Magyarországon havonta mintegy 300 millió palack kerül vissza a rendszerbe, ám nem mindegy, hol próbáljuk leadni őket. A kisboltokban alig forog a gép, a nagyobb áruházakban viszont gyakran hosszú sorok kígyóznak a visszaváltó automata előtt. Szeptembertől ez megváltozhat.

Tóth Viktória

A MOHU változtatásokat léptet életbe az üvegvisszaváltási rendszer kapcsán. Szeptember 1-től új díjszabás lép életbe – számolt be róla a Pénzcentrum. Az átalakítás célja, hogy igazságosabb legyen az elosztás: eddig elsősorban a nagy láncok kapták a legtöbb támogatást, a kisebb boltoknak jóval kevesebb jutott. A jövőben viszont éppen a falusi vegyesboltok és a kézi visszaváltó pontok járhatnak jobban, míg a hipermarketeknek veszteséget jelenthet a váltás.

A REpont automatában történik az üvegvisszaváltás
Az üvegvisszaváltás Baranyában is jól működik
Fotó: MW

Így módosul a díjszabás szeptembertől:

  • 400 nm feletti bolt: 7,5 Ft → 3,5 Ft/palack
  • 200–400 nm közötti bolt: változatlanul 7,5 Ft/palack
  • 200 nm alatti bolt: 7,5 Ft → 11,5 Ft/palack
  • Kézi visszaváltó pont: 5 Ft → 11,5 Ft/palack

A legnagyobb különbség tehát a nagyobb üzleteket érinti: ott a mostani 7,5 forint helyett alig több mint 3 forintot kapnak majd palackonként.

Üvegvisszaváltás kisboltban
A kisboltok számára kedveznek a változtatással
Fotó: MW

A Pénzcentrum cikkében hangsúlyozták, hogy a MOHU adatai szerint eddig mintegy 18 milliárd forintot fizettek ki a kereskedőknek kezelési díjként, ennek döntő része a multinacionális áruházláncok kasszájában landolt. Az új díjszabással a kisebb települések boltjai és kézi gyűjtőpontjai is nagyobb részesedést kapnak, így több helyen válhat könnyebben elérhetővé a visszaváltás.

Üvegvisszaváltás Baranyában

Baranyában különösen érzékeny kérdés ez, hiszen a kisebb falvakban sokszor csak egy vegyesbolt működik, ahol a visszaváltás eddig háttérbe szorult. Pécsen viszont a nagyobb áruházak automatáinál gyakran alakult ki sor, különösen hétvégente. A változás tehát a megyeszékhely és a kistelepülések lakóit egyaránt érinti.

– Ugyan én nem Pécsen élek, hanem egy közeli kistelepülésen, ennek ellenére a vármegyeszékhelyre viszem vissza a palackokat. Otthon megvárom, míg összegyűlik egy nagy zsáknyi, és egy pécsi nagy bevásárlás alkalmával visszaviszem. A kapott összeget pedig egyből fel is használom a boltban fizetésnél. Sokkal egyszerűbb így nekem – ismertette tapasztalatait egy baranyai olvasónk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu