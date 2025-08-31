Szeptembertől új díjszabás jön a visszaváltásban: Baranyában is változik a rendszer

A MOHU változtatásokat léptet életbe az üvegvisszaváltási rendszer kapcsán. Szeptember 1-től új díjszabás lép életbe – számolt be róla a Pénzcentrum. Az átalakítás célja, hogy igazságosabb legyen az elosztás: eddig elsősorban a nagy láncok kapták a legtöbb támogatást, a kisebb boltoknak jóval kevesebb jutott. A jövőben viszont éppen a falusi vegyesboltok és a kézi visszaváltó pontok járhatnak jobban, míg a hipermarketeknek veszteséget jelenthet a váltás.

Az üvegvisszaváltás Baranyában is jól működik

Fotó: MW

Így módosul a díjszabás szeptembertől:

400 nm feletti bolt: 7,5 Ft → 3,5 Ft/palack

200–400 nm közötti bolt: változatlanul 7,5 Ft/palack

200 nm alatti bolt: 7,5 Ft → 11,5 Ft/palack

Kézi visszaváltó pont: 5 Ft → 11,5 Ft/palack

A legnagyobb különbség tehát a nagyobb üzleteket érinti: ott a mostani 7,5 forint helyett alig több mint 3 forintot kapnak majd palackonként.

A kisboltok számára kedveznek a változtatással

Fotó: MW

A Pénzcentrum cikkében hangsúlyozták, hogy a MOHU adatai szerint eddig mintegy 18 milliárd forintot fizettek ki a kereskedőknek kezelési díjként, ennek döntő része a multinacionális áruházláncok kasszájában landolt. Az új díjszabással a kisebb települések boltjai és kézi gyűjtőpontjai is nagyobb részesedést kapnak, így több helyen válhat könnyebben elérhetővé a visszaváltás.

Üvegvisszaváltás Baranyában

Baranyában különösen érzékeny kérdés ez, hiszen a kisebb falvakban sokszor csak egy vegyesbolt működik, ahol a visszaváltás eddig háttérbe szorult. Pécsen viszont a nagyobb áruházak automatáinál gyakran alakult ki sor, különösen hétvégente. A változás tehát a megyeszékhely és a kistelepülések lakóit egyaránt érinti.

– Ugyan én nem Pécsen élek, hanem egy közeli kistelepülésen, ennek ellenére a vármegyeszékhelyre viszem vissza a palackokat. Otthon megvárom, míg összegyűlik egy nagy zsáknyi, és egy pécsi nagy bevásárlás alkalmával visszaviszem. A kapott összeget pedig egyből fel is használom a boltban fizetésnél. Sokkal egyszerűbb így nekem – ismertette tapasztalatait egy baranyai olvasónk.