Ingyenes képzés

32 perce

A válságkezelés csínját-bínját is megtanulhatják a vállalkozások

Azok számára, akik most indítják vállalkozásukat, vagy még csak tervezik, és szeretnének biztos alapokra építkezni, új, térítésmentes képzést indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A “Vállalkozói Iránytű” kifejezetten a kezdő vállalkozások eligazodását szolgálja.

Kaszás Endre

Mint a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara kapcsolódó tájékoztatójából megtudtuk, a baranyai vállalkozások számára is ingyenesen elérhető képzésben a Vállalkozásfejlesztési Projekt (VFP) részeként megvalósuló blended learning tanfolyam az alábbi elemekből áll: e-learning anyagok (videók, esettanulmányok); személyes konzultáció; tanúsítvány a teszt és részvétel után.

A képzést kifejezetten ajánlják kezdő vállalkozóknak, továbbá azoknak, akiknek már működik a cégük, de bizonytalanok pénzügyi, adminisztratív vagy stratégiai kérdésekben. A képzés fő moduljai a következők:  Ötlettől a koncepcióig, Üzleti tervezés, Adózás, adminisztráció és Válságkezelés.

A térítésmentes részvétel csak az egyik vonzerő lehet az érdeklődő vállalkozások számára. Az oktatás gyakorlati tudást ad szakértői támogatással, az e-learning konstrukción belül kontaktóra biztosításával, a végén pedig hiteles tanúsítványt ad a  a végén

A vállalkozások a baranyai kamara épületében juthatnak a hasznos ismeretekhez

A képzés baranyai helyszíne a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36., időpontja: 2025. szeptember 25., csütörtök, 09.00-17.00 óra között

Mint a kamara tájékoztatott, a képzést felnőttképzés keretében, a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően szervezik meg. Felnőttképzési engedélyszám: E/2021/000218.

A képzés a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozásfejlesztési Projektjének keretében, a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával valósul meg.

 

