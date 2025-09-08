szeptember 8., hétfő

A gépipar hozta az első sikert a megyének

A gépipar hozta az első sikert a megyének

Minősített klaszterként (kölcsönösen együttműködő gazdasági szereplők közössége) folytathatja tevékenységét a jövőben a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által gesztorált Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter a gépipari szakképzés és technológiai innováció területén.

Az új országos minősítési rendszer három szintet különböztet meg – regisztrált, iparági és innovációs klaszter. A címek nem járnak pénzügyi támogatással, de elengedhetetlenek a GINOP Plusz és más fejlesztési programok klaszter-specifikus konstrukcióihoz való hozzáféréshez. A Klaszter Minősítő Testület tizenkét klaszter kérelmét értékelte elsőként. Közülük kilenc klaszter kapott Minősített klaszter címet, két klaszter Regisztrált klaszterként folytathatja munkáját.

 

