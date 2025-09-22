4 órája
Csökkenni kezdett az albérletár Pécsen – mi ennek az oka?
Míg tavaly szeptemberben átlagosan 150 ezer forintot kellett fizetni egy albérletért a baranyai megyeszékhelyen, ez az összeg az idei ponthatárok kihirdetésekor már csaknem 200 ezer forint volt. Az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint ehhez képest mostanra 180 ezer forintra csökkent az átlagos albérletár Pécsen. De miért?
Augusztusban országosan lassabban emelkedett az albérletár – derül ki a KSH–ingatlan.com lakbérindex legfrissebb adataiból. Országosan mindössze 1,1, Budapesten pedig 0,7 százalékos volt a havi lakbéremelkedés, ami az elmúlt három hónap legalacsonyabb ütemének számít. Éves összevetésben tempósabb a drágulás: országosan 7,5, Budapesten 7,2 százalékkal kerültek többe az albérletek, mint tavaly augusztusban.
A régiók között nagy eltérések figyelhetők meg: Pest vármegyében 8,8, Közép-Dunántúlon 6,4, Nyugat-Dunántúlon 7,9, Dél-Dunántúlon 7,4, Észak-Magyarországon 8, Észak-Alföldön 3,5, míg a Dél-Alföldön 11,9 százalékkal emelkedtek a bérleti díjak egy év alatt. Habár az éves drágulás üteme még mindig többszöröse a havi árváltozásnak, a bérleti díjak emelkedése több éves viszonylatban egyre inkább lassul: tavaly augusztusban 9,9 százalék, 2023 augusztusában pedig 12,2 százalék volt az előző év azonos időszakához képest - derült ki az elemzésből.
Jelenleg már több mint 18,1 ezer kiadó lakás és ház szerepel az ingatlan.com kínálatában, ami négyéves csúcsot jelent. Utoljára 2021 nyarán válogathattak ennyi hirdetésből a bérlők, viszont akkor még a koronavírus-járvány harmadik hullámának hatása alatt volt az albérletpiac is.
A vidéki nagyvárosokban az albérletárak lényegében stagnáltak az elmúlt hónapban. A legnagyobb felzárkózó Kecskemét és Szeged, ahol az átlagos lakbér 160-180 ezer forintra nőtt. Veszprémben, Pécsett és Székesfehérváron kisebb, pár ezer forintos csökkenés ment végbe, így előbbi városokban 180 ezer, utóbbiban 200 ezer forint a középérték.
Mi lesz veled albérletár?
A legdrágább vidéki albérletpiac továbbra is Debrecené 240 ezer forintos átlaggal. Győrben 200 ezer forint körül alakultak az árak. Szolnok 130 ezer, Miskolc pedig 125 ezer forint alatti lakbéreivel az ország legolcsóbb megyeszékhelyei közé tartozik. A vidéki nagyvárosok közül Debrecen, Győr és Székesfehérvár után Pécsett a legdrágábbak az albérletek.
Lapunk kutatása szerint jelenleg több mint 570 pécsi albérletből választhatnak az érdeklődők az ingatlan.com oldalán. A legolcsóbb, 16 négyzetméteres ingatlant az Zója utcában kínálják kiadásra. A legdrágább pécsi ingatlan, ami egy 65 négyzetméteres háromszobás lakás, az Alkotmány utcában keresi bérlőjét havi csaknem 2,8 millió forintért. Meg kell jegyezni, hogy ez az összeg szokatlanul magas a pécsi viszonyok között, második legdrágább bérleményt, aminek alapterülete kétszer akkora, mint az Alkotmány úti lakásé, 900 ezer forintos bérleti díjért kínálják.
Albérletár helyett törlesztőrészlet? Trendforduló jöhet
- Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint az albérletpiacon az Otthon Start Program jelentősen átalakulást hozhat:
a kiadó lakások iránti érdeklődések száma éves szinten közel 20 százalékkal esett vissza augusztusban, ami pedig egyértelműen annak köszönhető, hogy sok bérlő inkább a vásárlásban kezdett gondolkodni. A városokban a kereslet csökkenése 10 százalék körül maradt, a kisebb településeken viszont 20 százalék körül alakult. Emiatt a piacon egyre nagyobb kínálat marad bent, miközben a felszívó erő mérséklődik.
- Balogh László szerint a kibontakozó folyamatok az albérletdrágulás további lassulását vetítik előre. Ez a helyzet ugyan kedvez a bérlőknek, de komoly dilemmát okozhat a befektetési célú lakásvásárlóknak, mert a lakásárak sem lőttek ki olyan mértékben, amire a kereslet kiugró növekedése alapján sokan számítottak.
A jövedelemszintek alapvetően a bérleti díjak emelkedésének irányába hatnak, viszont a bérlőkért folytatott egyre kiélezettebb versenyhelyzet és a kereslet megcsappanása viszont a drágulás ellen dolgozik. A most látható enyhe ármozgások egyelőre még csak a jéghegy csúcsát jelentik, az albérletpiac mélyén viszont olyan erők feszülnek egymásnak, amik a következő hónapokban alapvetően szabhatják át a kiadó lakások piaci viszonyait
- – értékelte a helyzetet az ingatlan.com szakértője.