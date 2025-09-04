Dolgozni akarsz? Mutatjuk, mikor és hol várnak több száz állásajánlattal!

A pozitív áttörés még várat magára: a legfrissebb adatok szerint Baranya vármegyében még mindig 10 ezer fölött van az álláskeresők száma – mi lenne jobb hír számukra, mint az őszi állásbörze dátumának közeledte. Egy új, vagy egy jobb állás reményében már most érdemes elővenni a naptárakat, és bejelölni az október 14-i dátumot.

Az őszi állásbörze minden korosztály számára hozhat jó elhelyezkedési lehetőségeket, megtalálhatják a számításukat a munkaerőt kereső cégek is

Fotó: Kovás Liliána / Forrás: MW

Az immár ötödik álláskereső rendezvény helyszíne, ahogy tavaly ősszel is volt, most is az pécsi Árkád bevásárlóközpont földszintjén lesz, ahol reggeltől kora estig várják az érdeklődő álláskeresőket. Az eddigi rendezvények sikere után már tapasztalatként mondható, hogy az állásbörze utánozhatatlan előnye, hogy a munkaadók és a munkavállalók személyesen találkozhatnak, így az álláskeresők a kiállító cégek munkatársainak feltett kérdéseikre ott helyben választ is kapnak, mely megkönnyíti és felgyorsítja az álláskeresés folyamatát, a fiatalok számára pedig a pályaorientációt.

A sikeres börze elsődleges ismérve a megfelelő számú munkáltató, illetve álláskereső részvétele. A Dunántúli Napló és a Bama fémjelezte korábbi baranyai állásbörzéken rendszeresen 15 és 20 közötti, munkaerőt kereső cég vett részt, amelyek számára a rendezvények nem csak a nagyobb létszámú toborzásra, hanem a speciális feltételeket szabó egyéni interjúztatásra is lehetőséget biztosítottak. A korábbi munkaerő-közvetítő rendezvények visszajelzései alapján számos cég és álláskereső találta meg a számítását ezeken az állásbörzéken. A résztvevő, munkaerőt kereső cégek között éppen úgy voltak multinacionális nagyvállalatok, mint helyi kis- és középvállalkozások.

A térségben munkaerőt kereső, toborzó cégek jelentkezését várják az őszi állásbörze rendezvényére

A Dunántúli Napló és a Bama.hu szervező csapata az őszi állásbörze sikere érdekében elsősorban a baranyai és a régióban tevékenykedő, munkaerőt kereső cégeket és szervezeteket szólítja meg. Az álláslehetőséget kínáló, nagyobb létszámot toborzó cégek jelentkezését a [email protected] e-mail címen vagy 06 30 510 5627-es telefonszámon várják.