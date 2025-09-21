32 perce
Savanyúság panellakásban? Igen! Így rakd el az almapaprikát télire
Elérkezett az almapaprika savanyúság szezonja. A vásárcsarnok és a piacok már bővelkednek a fő alapanyagban, és az eltevés egyik fő mozgatórugója, hogy az almapaprika savanyúság bárhol, akár a panellakás konyhájában is elkészíthető.
A késő őszi, téli családi étkezéseken a sültekhez kiváló kísérő az almapaprika savanyúság. Ahhoz, hogy ezt tudjuk tálalni, most kell a tettek mezejére lépnünk.
A hozzávalók beszerzését tekintve nincsen nehéz dolgunk, hiszen a Pécsi Vásárcsarnok, illetve a baranyai piacok is tele vannak a legfontosabb hozzávaló alapanyaggal, az almapaprikával. Ennek kilós ára 600 és 1200 forint között mozog jelenleg.
A projekt méretezését tekintve meglehetősen nagy a mozgásterünk, aki nem feltétlenül gondolkodik hordós savanyúság vagy vödrös savanyúság eltételében, nyugodtan választhatja a háztartási, kiskonyhai léptéket.
Egy jó tanácsot mindenképpen érdemes megfogadni, ne menjünk bele kompromisszumokba. Például a káposztával töltött paprika savanyúság végső sikere érdekében kizárólag minőségi alapanyaggal dolgozzunk. És ne feledjük, hogy ezen túlmenően a a savanyúság alaplére helyezzük a fő hangsúlyt.
Az almapaprika savanyúság az egyik legkedveltebb savanyított termék télire
Az almapaprikát általában savanyúságnak dolgozzuk fel, illetve tesszük el télire. A legelterjedtebb megoldások, hogy vagy magában, vagy káposztával töltve, esetleg vegyesen más zöldségekkel együtt kerül üvegekbe. Tartósításának alapja egy ecetes tartósító lé, általános savanyúságként ez kevesebb, az ecetes almapaprika eltevése esetében pedig több ecetet tartalmaz.
Álljon itt egy általánosan alkalmazható savanyúság recept.
Hozzávalók:
- 2,5 kg almapaprika (édes vagy csípős)
- 2,5 dl 15%-os ételecet
- kb. 2,5 l víz
- 3-4 ek. só
- 15 szem feketebors
- torma
- babérlevél
Elkészítés:
A paprikákat megmossuk, szárukat levágjuk, de kicsumázni nem kell.
Üvegekbe helyezzük, 1-2 babérlevéllel, 5-6 szem feketeborssal, tormával, majd a felforralt felöntőlével megtöltjük az üvegeket (az ecetet általában forrást követően tesszük bele).
A legtöbb recept figyelmeztet arra, hogy egy napig várjunk, amíg a paprika magába szívja a levet, s ha a leve leapadt, másnap pótolni kell annyira, hogy ellepje a savanyítani valót. Csak ezután zárjuk le véglegesen az üvegeket.
Hagyományos nedves és száraz dunsztban sterilizáljuk, vagy befőzőautomatában, de az ecet és a só miatt van, aki szerint hőkezelési eljárás nem is szükséges, romlás nélkül eltartható.
A magyar emberek számot tevő részének nagyon fontos az erős íz. Számukra jó hír, hogy az erős paprika eltevése sem egy ördöngös mutatvány.
Nekik ajánlható az Erős Pista házilagos elkészítése:
A pirosra érett paprikákat megmossuk, a szárát eltávolítjuk, és magostól, húsdarálón ledaráljuk. A ledarált masszához kilónként 20 dkg sót keverünk, és tisztára mosott, lecsepegtetett üvegekbe töltjük.
Szinte korlátlan ideig eláll. Amennyiben erős paprikával készítjük, a feldolgozás során javasolt a gumikesztyűt használata. Természetesen készíthetjük csak édes paprikából, de lehet vegyesen is, az arany középutat választva.