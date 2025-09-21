Savanyúság panellakásban? Igen! Így rakd el az almapaprikát télire

A késő őszi, téli családi étkezéseken a sültekhez kiváló kísérő az almapaprika savanyúság. Ahhoz, hogy ezt tudjuk tálalni, most kell a tettek mezejére lépnünk.

Az almapaprika savanyúság fő hozzávalója már zsákokban áll a piacokon

Fotó: MW / Forrás: MW

A hozzávalók beszerzését tekintve nincsen nehéz dolgunk, hiszen a Pécsi Vásárcsarnok, illetve a baranyai piacok is tele vannak a legfontosabb hozzávaló alapanyaggal, az almapaprikával. Ennek kilós ára 600 és 1200 forint között mozog jelenleg.

A projekt méretezését tekintve meglehetősen nagy a mozgásterünk, aki nem feltétlenül gondolkodik hordós savanyúság vagy vödrös savanyúság eltételében, nyugodtan választhatja a háztartási, kiskonyhai léptéket.

Egy jó tanácsot mindenképpen érdemes megfogadni, ne menjünk bele kompromisszumokba. Például a káposztával töltött paprika savanyúság végső sikere érdekében kizárólag minőségi alapanyaggal dolgozzunk. És ne feledjük, hogy ezen túlmenően a a savanyúság alaplére helyezzük a fő hangsúlyt.

Az almapaprika savanyúság az egyik legkedveltebb savanyított termék télire

Az almapaprikát általában savanyúságnak dolgozzuk fel, illetve tesszük el télire. A legelterjedtebb megoldások, hogy vagy magában, vagy káposztával töltve, esetleg vegyesen más zöldségekkel együtt kerül üvegekbe. Tartósításának alapja egy ecetes tartósító lé, általános savanyúságként ez kevesebb, az ecetes almapaprika eltevése esetében pedig több ecetet tartalmaz.

Álljon itt egy általánosan alkalmazható savanyúság recept.

Hozzávalók:

2,5 kg almapaprika (édes vagy csípős)

2,5 dl 15%-os ételecet

kb. 2,5 l víz

3-4 ek. só

15 szem feketebors

torma

babérlevél



Elkészítés:

A paprikákat megmossuk, szárukat levágjuk, de kicsumázni nem kell.

Üvegekbe helyezzük, 1-2 babérlevéllel, 5-6 szem feketeborssal, tormával, majd a felforralt felöntőlével megtöltjük az üvegeket (az ecetet általában forrást követően tesszük bele).

A legtöbb recept figyelmeztet arra, hogy egy napig várjunk, amíg a paprika magába szívja a levet, s ha a leve leapadt, másnap pótolni kell annyira, hogy ellepje a savanyítani valót. Csak ezután zárjuk le véglegesen az üvegeket.