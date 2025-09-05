Kapaszkodj meg! Egy garázs áráért álomotthonhoz juthatsz Olaszországban

Az új kormányzati támogatás megjelenése kapcsán sokakat foglalkoztat most az álomotthon elérésének gondolata. Mint azonban kiderült, az otthonteremtési akciótól függetlenül is vannak lehetőségek, ráadásul nagyon kedvező áron, és nem is feltétlenül Magyarországon.

Egy jobb pécsi garázs áráért egyiptomi álomotthon kapható Hurghadában, 50 méterre a tengerparttól, medencével és jacuzzival

Az egy euróért kínált vidéki olaszországi házak, lakások lehetősége már évek óta ismert - a konstrukció lényege az, hogy a jelképes összegért felajánlott ingatlan felújítását és belakását kell teljesíteni a vállalkozó szellemű jelentkezőnek. Többen is belevágtak az ingatlankalandba, akiknek zöme azzal szembesült, hogy a kötelezettségek maradéktalan teljesítése után már nem tűnt olyan kirívóan kedvezőnek a lehetőség.

Most azonban egy másik kategória is felbukkant. Közösségi oldalon bukkantunk rá: Novi Ligure egy hangulatos város Észak-Olaszországban, Piemont régióban, a Ligur-tenger és az Alpok között félúton. Stratégiai elhelyezkedésének köszönhetően könnyen elérhető Torino, Milánó és Genova is. Itt eladó egy közel 100 négyzetméteres szép kialakítású modern lakás. Az ára pedig mellbe vágó: 44 ezer eurót, vagyis magyar pénzre átszámítva 17,6 millió forintot kérnek érte. Vagyis annyit, amennyit Pécsen egy kétállásos teremgarázs helyért, vagy egy új építésű külön garázsért.

Az álomotthonok új kategóriája bukkant fel az ingatlanpiacon

De találtunk ennél is különlegesebb, mondhatni egzotikusabb ajánlatot is. Ha valaki azt gondolja, hogy a tengerparti élet luxus, az most megkapaszkodhat: ugyancsak egy jobb pécsi garázs árából bizony saját lakást lehet venni az egyiptomi Hurghadában, méghozzá mindössze 50 méterre a tengertől! A Facebookon talált hirdetés szerint a teljesen új építésű, medencés és jacuzzis társasházban kínálnak eladásra egy 45 négyzetméteres, nappali + hálószobás, bútorozott és gépesített apartmant mindössze 14,9 millió forintért. A komplexumban grill tetőterasz, modern közös terek és medenceparti napozó is várja az új lakókat.

A felbukkant hirdetések realitását több, nemzetközi tapasztalatokkal is rendelkező ingatlanszakértő, -közvetítő is igazolta, de a hozzájuk kapcsolódó kommentek is megerősítették azokat. Több hozzászólás arra is felhívta a figyelmet, hogy Romániában és Bulgáriában is elérhetőek hasonló árkategóriában új építésű tengerparti ingatlanok.