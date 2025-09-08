A Budapestről induló és Pélmonostoron, Eszéken, valamint Szarajevón keresztül az Adriai-tengerig, Ploceig futó közlekedési folyosó horvátországi 88,6 kilométeres szakasza immár teljes egészében elkészült. Az utolsó öt kilométert, amely Pélmonostortól a magyar határig húzódik, július végén fejezték be a horvátok. Lapunk értesülése szerint az M6-os, az A5-ös autópályákat hivatalosan szeptember 26-án adják, a ceremóniát követően követően pedig már használható is lesz.

Sztrádanyitás: a Drávaszög közelebb kerül Baranyához, az Adria még nem.

Lényeges tudnivaló, hogy a horvát szakaszon Pélmonostorig nem kell útdíjat fizetni, utána viszont már igen, Eszékig személyautóval hozzávetőlegesen 670 forintért autózhatunk majd.

A szakaszon nyolc objektum épült

A szakaszon nyolc objektum épült, köztük egy viadukt, két felüljáró és öt híd. A leghosszabb közülük a Karasica-viadukt, amely 318 méter hosszú, és a Karasica folyót, valamint a Pélmonostor-Magyarbóly vasutat íveli át.

A magyarországi autópálya-szakaszt (M6) a horvát határig már tavaly befejezték. A horvát szakasz megépítésével Eszékről Budapestre most kevesebb, mint két óra alatt lehet majd eljutni, amivel így a magyar főváros utazási időben közelebb kerül a kelet-szlavóniai városhoz, mint Zágráb.

Bár az új összeköttetés révén Budapest és Bosznia-Hercegovina között körülbelül 300 kilométeren lehet majd megszakítás nélkül autópályán közlekedni, ez egyelőre nem jelent érdemi könnyítést a Dalmáciába utazók számára.

A sztráda boszniai szakaszának 325 kilométeréből ugyanis eddig csak 138 kilométer készült el, a fennmaradó részek várhatóan csak 2030-ra fejeződnek be.

Pécsről és Baranya más településeiről az Adriára utazók tehát minden bizonnyal az eddig is használt útvonalakat veszik majd igénybe, így időben nem lesz rövidebb az utazás. (Persze, ha ragaszkodunk a sztrádához, akkor például Fiumébe eljuthatunk Pécsről Eszéken és Zágrábon át végig autópályán, ez azonban sokkal hosszabb és ezért költségesebb is.)

Ugyanakkor a drávaszögi települések egyszerűbben és gyorsabban megközelíthetőek lesznek például a baranyai vármegyeszékhelyről: többek között Csúza és a Kopácsi-rét is kedvelt célpontok, Eszékről nem is beszélve.