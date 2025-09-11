Ne akarj utalni! Többórás leállás jön hazánk egyik legnagyobb bankjánál

Hivatalos weboldalán tájékoztatta ügyfeleit az Erste Bank, hogy rendszerfejlesztési munkálatokat végeznek az online rendszereiket tekintve, amelyek befolyásolják a szolgáltatásaik működését. A banki leállásra 2025. 09. 19. 22:00 és 2025. 09. 20. 12:00 között kell számítani.

Sokakat érint a banki leállás.. Fotó: fizkes / Forrás: Shutterstock

Melyik szolgáltatások nem lesznek elérhetők a banki leállás idején?

George App és Web

Azonnali átutalások indítása és fogadása

Internetes vásárlás

Erste TeleBank

Vállalati NetBank

Electra

Erste Business MobilBank

SMS szolgáltatások

API csatorna

Online termékigénylés

Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület

Az Erste Bank hivatalos weboldalán felhívta a figyelmet, hogy lesznek olyan szolgáltatások is, amelyeket a rendszerfejlesztési munkálatok nem érintenek, így egyebek mellett a mobilegyenleg feltöltése, készpénzfelvétel belföldön ATM-ből, és a bankkártyaletiltás is elérhető marad.