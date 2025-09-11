szeptember 11., csütörtök

Banki leállás

3 órája

Ne akarj utalni! Többórás leállás jön hazánk egyik legnagyobb bankjánál

Címkék#Erste Bank#karbantartás#leállás#bankkártya#netbank#bank

Ha szeptember végén internetes vásárlást, átutalást vagy online ügyintézést tervezel, jobb, ha előre gondolkodsz. Magyarország egyik legnagyobb pénzintézeténél banki leállás jön, ami rengeteg ügyfelet érint.

Bama.hu

Hivatalos weboldalán tájékoztatta ügyfeleit az Erste Bank, hogy rendszerfejlesztési munkálatokat végeznek az online rendszereiket tekintve, amelyek befolyásolják a szolgáltatásaik működését. A banki leállásra 2025. 09. 19. 22:00 és 2025. 09. 20. 12:00 között kell számítani. 

Sokakat érint a banki leállás.. Fotó: fizkes / Forrás:  Shutterstock

Melyik szolgáltatások nem lesznek elérhetők a banki leállás idején?

  • George App és Web
  • Azonnali átutalások indítása és fogadása
  • Internetes vásárlás
  • Erste TeleBank 
  • Vállalati NetBank 
  • Electra
  • Erste Business MobilBank 
  • SMS szolgáltatások
  • API csatorna
  • Online termékigénylés
  • Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület

Az Erste Bank hivatalos weboldalán felhívta a figyelmet, hogy lesznek olyan szolgáltatások is, amelyeket a rendszerfejlesztési munkálatok nem érintenek, így egyebek mellett a mobilegyenleg feltöltése, készpénzfelvétel belföldön ATM-ből, és a bankkártyaletiltás is elérhető marad. 

 

