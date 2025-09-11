5 órája
Ne akarj utalni! Többórás leállás jön hazánk egyik legnagyobb bankjánál
Ha szeptember végén internetes vásárlást, átutalást vagy online ügyintézést tervezel, jobb, ha előre gondolkodsz. Magyarország egyik legnagyobb pénzintézeténél banki leállás jön, ami rengeteg ügyfelet érint.
Hivatalos weboldalán tájékoztatta ügyfeleit az Erste Bank, hogy rendszerfejlesztési munkálatokat végeznek az online rendszereiket tekintve, amelyek befolyásolják a szolgáltatásaik működését. A banki leállásra 2025. 09. 19. 22:00 és 2025. 09. 20. 12:00 között kell számítani.
Melyik szolgáltatások nem lesznek elérhetők a banki leállás idején?
- George App és Web
- Azonnali átutalások indítása és fogadása
- Internetes vásárlás
- Erste TeleBank
- Vállalati NetBank
- Electra
- Erste Business MobilBank
- SMS szolgáltatások
- API csatorna
- Online termékigénylés
- Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület
Az Erste Bank hivatalos weboldalán felhívta a figyelmet, hogy lesznek olyan szolgáltatások is, amelyeket a rendszerfejlesztési munkálatok nem érintenek, így egyebek mellett a mobilegyenleg feltöltése, készpénzfelvétel belföldön ATM-ből, és a bankkártyaletiltás is elérhető marad.