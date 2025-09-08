Felforgatják a pénztárcánkat: sorra cserélik a magyar bankok bankkártyáikat

Az Erste Banknál hónapok óta tart a csere, a Mastercard-kártyák helyett minden érintett ügyfél Visa-kártyát kap. A Raiffeisen Banknál szintén hasonló folyamat zajlik, míg a MagNet Banknál csak egyetlen Mastercard-típus marad elérhető. A változás tehát nem opcionális: akinek lejár a plasztikja, vagy aki most fut bele a banki értesítőbe, az már új logót talál majd a kártyáján.

Egymás után cserélik a magyar bankok bankkártyáikat. Illusztráció.

Forrás: MW

Miért jó ez a bankoknak – és miért lehet jó nekünk?

A pénzintézetek hivatalosan „egységesítéssel” és „platformalapú működéssel” indokolják a váltást. Ez leegyszerűsít bizonyos belső folyamatokat, olcsóbbá teszi az üzemeltetést, és hosszú távon új szolgáltatások megjelenését teszi lehetővé. A banki költségcsökkentés tehát ügyféloldalon akár szélesebb szolgáltatási körként csapódhat le – bár, ahogy a Magyar Bankszövetség is jelezte, a konkrét díjakról és kedvezményekről minden bank maga dönt.

Baranyában is egyre több helyen lehet kártyával fizetni, a kormány és a bankok közös célja pedig az, hogy a kisebb településeken is legyen ATM és kártyaelfogadás. A friss adatok szerint országosan nőtt a kártyás vásárlások száma, miközben a készpénzfelvételek csökkentek – ez a trend a baranyai falvakban és városokban is érzékelhető.

Visa vagy Mastercard – van különbség?

A legtöbb vásárlásnál nincs jelentősége, hogy milyen logó van a kártyánkon, mindkét társaság kártyái szinte mindenhol használhatók. Ugyanakkor a két hálózat eltérő díjakkal és szolgáltatásokkal dolgozik. Például egyes kártyák automatikusan tartalmazhatnak utasbiztosítást, mások vásárlási kedvezményeket vagy bónuszprogramokat kínálnak.

Korábban a Mastercard több prémium szolgáltatást nyújtott – például repülőtéri várókat vagy kedvezményeket –, de mára a Visa is megjelent hasonló ajánlatokkal. Aki tehát részletesen összehasonlítaná a két kártyatípus előnyeit, annak érdemes elolvasnia az Origo teljes cikkét ITT.

Mire figyeljenek az ügyfelek Baranyában a bankkártya cseréje kapcsán?