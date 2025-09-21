Befejeződött az egykori kenyérgyár bontása, kezdődhet a parkolóház építése

A munkálatok augusztusban az egykor a mohácsi kenyérgyárnak helyet adó épület bontásával kezdődtek meg, amelyek gyakorlatig már be is fejeződtek. A három parkolószintből álló épület, - amelynek terveit Dombai Gyula készítette el - utcai homlokzata 10,37 méter magas lesz. Az épület tetőterében a polgármesteri hivatal helyezheti majd el a le nem selejtezhető iratanyagát. A parkolóház földszintje 30, a két emeleti szintje további 29-29, vagyis összesen 88 darab személygépkocsi, valamint három motorkerékpár számára biztosít elhelyezést.

A létesítményben kiépítenek akadálymentes parkolókat is, valamint első körben nyolc elektromos autótöltőt. A kivitelezés során viszont úgy alakítják ki az épület elektromos hálózatát és gépészeti megoldásait, hogy a későbbiekben, igény szerint 26 jármű töltését is biztosítani tudják majd.

Felvonó és egy nyilvános mosdó is lesz az épületben

A tervek alapján nyitott megoldást alkalmaznak a parkolóháznál, vagyis a hő- és füstelvezetés természetes módon biztosított. Az utcai és az udvari homlokzatok esetében viszont biztosítani kell az átszellőzést.

Az épület két oldala tűzfalakkal kapcsolódik majd a szomszédos ingatlanokhoz. A parkolóház biztonságos és gyors megközelítését felvonó is segíti, a négy megállós lift nyolc fő teherbírású.

A projekt egy 1660 négyzetméteres telekrészen valósulhat meg az egykori mohácsi kenyérgyár területén, a parkolóház körül közel 170 négyzetméternyi zöldfelületet alakítanak ki. A 3 szintes épület teljes területe meghaladja a 4 ezer négyzetmétert.

Hiánypótló megoldásként a parkolóházban létesül majd egy nyilvános, fizetős mosdó blokk is.

Az előregyártott elemekből megvalósuló parkolóház földszint, 1. és 2. emelet tagolással épül, az utcafronti részen magas tetővel és a tetőtér beépítésével. A falak 30 centiméteres vastagsággal készülnek, míg a födémekhez 25 cm-es monolit vasbeton lemezeket használnak.

A közbeszerzési értesítőben megjelent hirdetmény szerint a kivitelezéssel a budapesti Fenstherm Kontakt Kft.-t bízta meg az önkormányzat. Az építkezés befejezésének határideje jövő szeptember. A beruházás teljes költsége bruttó 1,7 milliárd forint, amelyet az állam finanszíroz. A létesítményt a tervek szerint a mohácsiak ingyenesen használhatnak majd.