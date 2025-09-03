Bírók béremelését is elvinné a Tisza adó

A Világgazdaság cikke szerint a Tisza Párt újra bevezetné a progresszív szja-t: 416 ezer forintig maradna a 15 százalékos kulcs, 1,25 millióig 22 százalék, efelett pedig 33 százalékos adó sújtaná a kereseteket. Ez a dolgozók kétharmadának csökkenést hozna. A bírók béremelése is megsínylené a Tisza adóját.

A bírók béremelése eltűnne a Tisza-adó miatt.

A kormány bérrendezése révén a bírók illetménye 2027-re 2,25 millió forintra nőne. A mostani szja mellett ez 1,5 millió forintos nettót jelentene, de az új rendszer csak 1,26 milliót hagyna meg. Ez évente 2,86 millió forintos kiesést jelent, vagyis a béremelés teljes egészében eltűnne.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter hangsúlyozta: a katonák sem ússzák meg, a legénység illetménye évi 476 ezer forinttal csökkenne. Mint mondta, a kormány azon dolgozik, hogy megvédje a katonák keresetét és családjaik megélhetését.

Szalai Piroska, miniszterelnöki főtanácsadó szerint a többkulcsos adózás lassítaná a béremelkedést, és a munkahelyek számát is csökkentené. Bár a Tisza Párt tagadja a dokumentum valódiságát, a szakértők komoly veszélyt látnak a tervben.

Mint arról korábban írtunk, a Tisza adója a mezőgazdaságot és további ágazatokat is sújtaná.