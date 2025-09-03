szeptember 3., szerda

Hilda névnap

26°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Átver a Tisza

23 perce

Bírók béremelését is elvinné a Tisza adó

Címkék#forint#Világgazdaság#dokumentum#család#kereset

A többkulcsos adózás bevezetése a munkavállalók kétharmadát érintené hátrányosan. A bírók évente közel 3 millió forinttal, a katonák 476 ezer forinttal keresnének kevesebbet. A bírók béremelése gyakorlatilag eltűnne a Tisza adó miatt.

Bama.hu

A Világgazdaság cikke szerint a Tisza Párt újra bevezetné a progresszív szja-t: 416 ezer forintig maradna a 15 százalékos kulcs, 1,25 millióig 22 százalék, efelett pedig 33 százalékos adó sújtaná a kereseteket. Ez a dolgozók kétharmadának csökkenést hozna. A bírók béremelése is megsínylené a Tisza adóját.

A bírók béremelése eltűnne a Tisza-adó miatt.
A bírók béremelése eltűnne a Tisza-adó miatt. 

A kormány bérrendezése révén a bírók illetménye 2027-re 2,25 millió forintra nőne. A mostani szja mellett ez 1,5 millió forintos nettót jelentene, de az új rendszer csak 1,26 milliót hagyna meg. Ez évente 2,86 millió forintos kiesést jelent, vagyis a béremelés teljes egészében eltűnne.

A bírók béremelése is eltűnne a Tisza adó miatt

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter hangsúlyozta: a katonák sem ússzák meg, a legénység illetménye évi 476 ezer forinttal csökkenne. Mint mondta, a kormány azon dolgozik, hogy megvédje a katonák keresetét és családjaik megélhetését.

Szalai Piroska, miniszterelnöki főtanácsadó szerint a többkulcsos adózás lassítaná a béremelkedést, és a munkahelyek számát is csökkentené. Bár a Tisza Párt tagadja a dokumentum valódiságát, a szakértők komoly veszélyt látnak a tervben.

Mint arról korábban írtunk, a Tisza adója a mezőgazdaságot és további ágazatokat is sújtaná.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu