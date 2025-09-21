Na ne! Október 1-ig nem lehet elővételben bérletet venni

Venni akartam egy buszjegyet az egyik pécsi dohányboltban, de az eladó közölte, hogy nem tud adni, és október 1-ig már nem is lesz náluk. Azt mondta, akkor már az új, októbertől érvényes jegyeket kapják meg. De addig mit tegyen az ember, ha csak alkalmanként buszozik, és nincs bérlete? Hol vegyek jegyet, ha a megszokott árusítóhelyeken nem lehet hozzájutni?

Nem kapható buszjegy - hirdeti a felirat (illusztráció)

Fotó: Löffler Péter

Nemcsak buszjegy, októberi bérlet sem kapható

Végül nem volt más választásom, bementem az egyik Tüke Busz bérletpénztárhoz. Ez viszont nem volt egyszerű, mert nincs túl közel hozzánk. Ott viszont újabb meglepetés ért: a pénztáros épp egy előttem állónak mondta, hogy októberi bérletet csak október 1-től lehet vásárolni. Holott eddig mindig már az előző hónap 20-ától lehetett venni a következő havi bérleteket. Ez a rendszer jól működött, hiszen így fokozatosan lehetett megvenni a bérleteket, elkerülve a hónap eleji óriási sorban állásokat.

Most viszont úgy tűnik, mindenkinek egyszerre, október 1-jén kell majd a pénztárakhoz rohannia. Előre látom, hogy kígyózó sorok lesznek, és sokan bosszankodni fognak. Nem értem, miért kellett változtatni a megszokott gyakorlaton, ami eddig működött és megkönnyítette az utasok dolgát. Talán időben kellett volna kapcsolni az áremelkedéssel kapcsolatban. Az biztos, hogy ez az új helyzet sok kellemetlenséget fog okozni, főleg azoknak, akik nem tehetik meg, hogy hosszú időt töltsenek sorban állással.

