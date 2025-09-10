Villányban a Coop Szupernél ünnepelték a magyar termékeket

Immár 19. éve indította útjára hazánk legkiterjedtebb élelmiszerlánca a Coop Rally-t. Idén szeptemberben 9. és 11. között a Coop Gazdasági Csoport különböző állomásokon hozta össze beszállító partnereit, a magyar élelmiszeripar kiváló gyártóit és forgalmazóit, s 10-én Baranyába is megérkezett a társaság, a villányi Coop Szuper udvarán egy kis barátságos íjászattal tették próbára a résztvevőket.

Tóth Géza (a mikrofonnál) méltatta a Coop Rally villányi helyszínét

Fotó: Löffler Péter

A Coop Rally összehozza a partnereket

A Coop Csoport megalakulásában aktív részt vállaló Mecsek Füszért tulajdonában lévő, s az elmúlt évben felújított bolt méltó helyszínt biztosított a szakmai programhoz.

– Megszokhatták már a résztvevők, hogy a Coop Rally-n minden nap egy-egy Coop-boltot mutatunk be, hisz ahhoz, hogy a minőségi magyar termékeket megfelelő színvonalon értékesítsük, olyan üzlethálózat, olyan boltok is kellenek, amelyek megfelelő módon képviselik ezeket az elveket – kezdte a helyszínen Tóth Géza, a CO-OP Hungary Zrt. vezérigazgatója. – Villány kitűnő példa arra, egy kistelepülésen hogyan lehet egy szuper kategóriában tényleg szép, megfelelő minőségű, nagyon jó választékú és modern technológiával felszerelt üzletet létrehozni.

Majd Nagy Lajosné Zsuzsának, a Mecsek Füszért Zrt. vezérigazgatójának egy emléklapot is átadott.