3 órája
Villányban a Coop Szupernél ünnepelték a magyar termékeket
Immár 19. éve indította útjára hazánk legkiterjedtebb élelmiszerlánca a Coop Rally-t. Idén szeptemberben 9. és 11. között a Coop Gazdasági Csoport különböző állomásokon hozta össze beszállító partnereit, a magyar élelmiszeripar kiváló gyártóit és forgalmazóit, s 10-én Baranyába is megérkezett a társaság, a villányi Coop Szuper udvarán egy kis barátságos íjászattal tették próbára a résztvevőket.
A Coop Rally összehozza a partnereket
A Coop Csoport megalakulásában aktív részt vállaló Mecsek Füszért tulajdonában lévő, s az elmúlt évben felújított bolt méltó helyszínt biztosított a szakmai programhoz.
– Megszokhatták már a résztvevők, hogy a Coop Rally-n minden nap egy-egy Coop-boltot mutatunk be, hisz ahhoz, hogy a minőségi magyar termékeket megfelelő színvonalon értékesítsük, olyan üzlethálózat, olyan boltok is kellenek, amelyek megfelelő módon képviselik ezeket az elveket – kezdte a helyszínen Tóth Géza, a CO-OP Hungary Zrt. vezérigazgatója. – Villány kitűnő példa arra, egy kistelepülésen hogyan lehet egy szuper kategóriában tényleg szép, megfelelő minőségű, nagyon jó választékú és modern technológiával felszerelt üzletet létrehozni.
Majd Nagy Lajosné Zsuzsának, a Mecsek Füszért Zrt. vezérigazgatójának egy emléklapot is átadott.
Magyar termékek és hagyományok ünnepe Villányban – Coop Rally 2025Fotók: Löffler Péter
A szót Pekó László, a CO-OP Hungary Zrt. igazgatóságának elnöke és a Mecsek Füszért Zrt-t tulajdonló Nyírzem Zrt. vezérigazgatója vette át, aki kiemelte, milyen büszkeséggel tölti el, hogy az elmúlt évben a Mecsek Füszért már 75. születésnapját ünnepelte. Emellett jelezte, a boltarányt figyelembe véve, ők adják a kereskedelmi csoport hálózatának több mint 20 százalékát. A társaság elkötelezett abban, hogy a nagyvárosok mellett a vidéki kistelepülések ellátását is biztosítsa napi élelmiszer és vegyiárú termékekkel. Nagy hangsúlyt fektet a folyamatos beruházásokra is, amik érintik a megnövekedett kiskereskedelmi hálózatot és a nagykereskedelmi logisztikát is. 2024.-ben a beruházások összege közel 1,5 milliárd forint volt a Mecseknél.
– Kormányzati szinten is nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy élelmiszerláncban gondolkodjunk. Pontosan emiatt nagyon támogatjuk a Coop kezdeményezését, hiszen mind a gyártói oldalt, mind pedig a kereskedelmi oldalt meg tudjuk ismerni, illetve a közöttük lévő kapcsolatokra is van rálátásunk – fogalmazott már Dr. Felkai Beáta, élelmiszerláncért felelős helyettes államtitkár. – Kiválóan lett összeállítva a program, hiszen több élelmiszeripari ágazat termékeinek gyártási folyamataiba nyerhettünk betekintést, és külön öröm, hogy minden esetben kereskedelmi egységekkel is találkozhatunk. A Coopnál látjuk az eltérő méretű, beállítottságú, áruválasztékú boltokat, de bárhol végignézünk a boltok polcain, tényleg széles a hazai választék. A vásárlói élmény igenis nagyon fontos, az élelmiszerek esetében igaz, hogy a szemünkkel vásárolunk!
Végezetül méltatta a Coop csoportot, ahol folyamatos a fejlődés és az innováció.