szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

21°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gazdaság

3 órája

Villányban a Coop Szupernél ünnepelték a magyar termékeket

Címkék#COOP Csoport#Coop Hungary#Coop Rally

Kvanduk Bence

Immár 19. éve indította útjára hazánk legkiterjedtebb élelmiszerlánca a Coop Rally-t. Idén szeptemberben 9. és 11. között a Coop Gazdasági Csoport különböző állomásokon hozta össze beszállító partnereit, a magyar élelmiszeripar kiváló gyártóit és forgalmazóit, s 10-én Baranyába is megérkezett a társaság, a villányi Coop Szuper udvarán egy kis barátságos íjászattal tették próbára a résztvevőket.

Tóth Géza (a mikrofonnál) méltatta a Coop Rally villányi helyszínét
Tóth Géza (a mikrofonnál) méltatta a Coop Rally villányi helyszínét
Fotó: Löffler Péter

A Coop Rally összehozza a partnereket

A Coop Csoport megalakulásában aktív részt vállaló Mecsek Füszért tulajdonában lévő, s az elmúlt évben felújított bolt méltó helyszínt biztosított a szakmai programhoz.

– Megszokhatták már a résztvevők, hogy a Coop Rally-n minden nap egy-egy Coop-boltot mutatunk be, hisz ahhoz, hogy a minőségi magyar termékeket megfelelő színvonalon értékesítsük, olyan üzlethálózat, olyan boltok is kellenek, amelyek megfelelő módon képviselik ezeket az elveket – kezdte a helyszínen Tóth Géza, a CO-OP Hungary Zrt. vezérigazgatója. – Villány kitűnő példa arra, egy kistelepülésen hogyan lehet egy szuper kategóriában tényleg szép, megfelelő minőségű, nagyon jó választékú és modern technológiával felszerelt üzletet létrehozni.

Majd Nagy Lajosné Zsuzsának, a Mecsek Füszért Zrt. vezérigazgatójának egy emléklapot is átadott.

Magyar termékek és hagyományok ünnepe Villányban – Coop Rally 2025

Fotók: Löffler Péter

A szót Pekó László, a CO-OP Hungary Zrt. igazgatóságának elnöke és a Mecsek Füszért Zrt-t tulajdonló Nyírzem Zrt. vezérigazgatója vette át, aki kiemelte, milyen büszkeséggel tölti el, hogy az elmúlt évben a Mecsek Füszért már 75. születésnapját ünnepelte. Emellett jelezte, a boltarányt figyelembe véve, ők adják a kereskedelmi csoport hálózatának több mint 20 százalékát. A társaság elkötelezett abban, hogy a nagyvárosok mellett a vidéki kistelepülések ellátását is biztosítsa napi élelmiszer és vegyiárú termékekkel. Nagy hangsúlyt fektet a folyamatos beruházásokra is, amik érintik a megnövekedett kiskereskedelmi hálózatot és a nagykereskedelmi logisztikát is. 2024.-ben a beruházások összege közel 1,5 milliárd forint volt a Mecseknél.

– Kormányzati szinten is nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy élelmiszerláncban gondolkodjunk. Pontosan emiatt nagyon támogatjuk a Coop kezdeményezését, hiszen mind a gyártói oldalt, mind pedig a kereskedelmi oldalt meg tudjuk ismerni, illetve a közöttük lévő kapcsolatokra is van rálátásunk – fogalmazott már Dr. Felkai Beáta, élelmiszerláncért felelős helyettes államtitkár. – Kiválóan lett összeállítva a program, hiszen több élelmiszeripari ágazat termékeinek gyártási folyamataiba nyerhettünk betekintést, és külön öröm, hogy minden esetben kereskedelmi egységekkel is találkozhatunk. A Coopnál látjuk az eltérő méretű, beállítottságú, áruválasztékú boltokat, de bárhol végignézünk a boltok polcain, tényleg széles a hazai választék. A vásárlói élmény igenis nagyon fontos, az élelmiszerek esetében igaz, hogy a szemünkkel vásárolunk!

Végezetül méltatta a Coop csoportot, ahol folyamatos a fejlődés és az innováció.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu