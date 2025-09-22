Valami készül Pécsen: szeptember végén robban a kreatív bomba!

Idén 11. alkalommal szervezi meg a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara partnereivel (Pécs Megyei Jogú Város, Pécsi Tudományegyetem, Kreatív Ipari Klaszter, kreatív ipari vállalkozások) a DesignPécs rendezvénysorozatot Átszövi a design Pécset címmel. A DesignPécs idén is csatlakozik a Budapest Design Week-hez, ami így országos láthatóságot biztosít a programoknak.

A DesignPécs a kreatív megoldások a kreatív vállalkozások rendezvénye, íme egy a korábbi győztes kirakatok közül

Fotó: MW / Forrás: MW

A Budapest Design Week 2025 tematikája az anyagok, technológiák, médiumok és szerepek közötti különbségek összemosódását, folyamatos alakulását állítja a középpontba. Arra hívja fel a figyelmet, mi történik, amikor az alkotók túllépnek a megszokott kereteken – és munkáik új terekbe, például hibrid tárgyakba, kollektív kiállításokba vagy részvételi élményekbe lépnek át. A mesterséges intelligencia és a kézműves technikák összefonódása, vagy a művészeti ágak közötti átjárás mind azt jelzik: a design ma már nem csupán forma, hanem gondolkodásmód. A Fluid Boundaries a komfortzónából való kilépésre és az új lehetőségek keresésére ösztönöz – nyitottságra, kísérletezésre, és a jövő alakítására.

A kezdeményezés célja, hogy lehetőséget biztosítson a helyi alkotóknak, tervezőknek, kreatív iparági szakembereknek és a művészethez kapcsolódó vállalkozásoknak és intézményeknek, hogy bemutassák tevékenységüket. Idén 45 rendezvény - workshopok, kiállítások, előadások, divatbemutatók - kapcsolódnak be az eseménysorozatba 15 helyszínen.

A DesignPécs idei rendezvényei kapcsolódnak a Budapest Design Week-hez

A 2025. évi DesignPécs megnyitójára szeptember 26-án (pénteken) 18 órakor kerül sor a PTE Művészeti Kar Tárgyalkotás Szak #képlékenység kiállításán a Nádor galériában.

Köszöntőt mond: Rabb Szabolcs főtitkár, Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Prof. Lengyel Péter dékán, PTE MK, Dr. Gőbölyös Luca egyetemi docens, intézetigazgató, PTE MK, Design és Médiaművészeti Intézet, Boleman Bence Zoltán kerámiatervező művész, a PTE MK oktatója.

DesignPécs - minden rendezvény egy helyen: www.designpecs.hu