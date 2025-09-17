Hihetetlen: még mindig kapható a mézédes magyar dinnye Pécsen – ilyen olcsón adják most!

Augusztusban még a termés egy meghatározó része várt szedésre a dinnyeföldeken, ami azt jövendölte, hogy ha az időjárás megfelelően alakul, akár szeptember végéig elérhető lesz a friss, jó minőségű magyar dinnye. A Pécsi Vásárcsarnok kínálata is ezt mutatja, ugyanis több standon is kínálják az alapvetően nyári gyümölcsnek számító finomságot, ráadásul a néhány héttel ezelőtti 290-350 forintoshoz képest kedvezőbb áron, akár már 200 forint körül kilónként.

Egy biztos, hogy a gyerekek körében még most is töretlenül népszerű a mézédes finom dinnye

Fotó: Löffer Péter / Forrás: MW

De vajon meddig kóstolhatjuk még a nyár kedvencét? Nos, az aktuális kínálat is azt mutatja, hogy az idő meghaladta már azt a megállapítást, amely szerint ha „Lőrinc belepisil” a dinnyébe, az a dinnyeszezon végét jelenti. Baranyai termelők egybehangzó véleménye szerint - bár az időjárás alakulása meghatározó - a dinnye fajtaválasztéka, illetőleg a vetés, palántázás időzítése is lehetővé teszi a szezon meghosszabbítását.

Szeptember végéig még mindenképpen ott lehet a baranyai dinnye a piacokon

Mindez megerősíti Rittlinger József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya megyei elnökének néhány héttel ezelőtti prognózisát, amely szerint szeptember végéig ott lehet még a helyi termelésű mézédes dinnye is a baranyai piacokon. És ha a hónap végén a görögdinnyétől szezonálisan el is kell búcsúznunk, abban bízhatunk, hogy a jelenleg 390-420 forint/kilós áron kapható sárgadinnye még néhány héttel tovább tartja majd magát a baranyai piaci kínálatban.