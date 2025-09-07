Nem árt figyelni!
1 órája
Dohányüzlet, vegyesbolt, vendéglátóhelyek - ez lesz a sorrend az ellenőröknél
A szóban forgó büfés sem számított a NAV-ellenőrök váratlan megjelenésére
Forrás: MW
Fotó: MW
A NAV baranyai revizorai szeptember 8. és 14. között kedden Pécs belvárosában, csütörtökön Beremend és Magyarbóly térségében a dohányüzleteket és a vegyesboltokat, valamint a vendéglátóhelyeket ellenőrzik.
A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, az alkalmazottak bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre