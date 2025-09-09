szeptember 9., kedd

2 órája

Targoncázni egymillió forintért havonta – talán ez most a legjobb ajánlat

A havi egymillió forintos kereseti lehetőség azért több ember figyelmét felkelti, mint amennyiét nem. Havi egymillió forint - ennyi a legtöbb, amit ezekben a napokban nyilvánosan elérhető munkalehetőségért, jelesül targoncázásért kínálnak Baranyában. A teljes igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy a munkavégzés helye ezer kilométerrel odébb van, Németországban.

Kaszás Endre
A legfrissebb kereseti adatok szerint Baranyában kevés olyan szakterület, illetve munkakör van, ahol általános lenne az egymillió forintos havi fizetés.

Targoncás munkáért egymillió forintot Németországban fizetnek
A havi egymillió forintos targoncás fizetés a legtöbb szakmában elérhetetlen Baranyában
A legjobban fizető szakmák között tartják számon a mérnöki és informatikai területeket, illetőleg a banki, pénzügyi állásokat. Pécsen és környékén egy tapasztalt gépész- vagy villamosmérnök, esetleg IT-szakember a multinacionális cégeknél is jól kereshet. A legfrissebb állásajánlatok is arról tanúskodnak, hogy a pénzügyi szektor, például könyvelőként vagy kontrollerként dolgozva, szintén biztos megélhetést nyújt, különösen, ha valaki komoly tapasztalattal rendelkezik és a helyi nagyobb vállalatoknál helyezkedik el. Az egészségügyben is találkozhatunk kiemelkedő fizetésekkel. Orvosként, főleg szakorvosként Baranya vármegye legtöbb településén, illetve kórházakban is egymillió forint felett lehet keresni, főleg komolyabb tapasztalattal.

Ami a további elérhető kereseteket illeti, a kevésbé kvalifikált munkaerőt igénylő státuszokhoz jellemzően a minimálbért - jelenleg ez 290 800 forint - párosítják az álláshirdetésekben. Baranyában már erősnek számít a kvalifikáltabb munkavállalót igénylő állásokhoz ajánlott 500 ezer forint feletti bér, a 600 ezer forint feletti fizetésekkel ajánlott állások pedig jellemzően már nem, vagy csak ritkán jelennek meg a munkaerő-közvetítő portálokon. Az aktuális ajánlatok között ilyenek például a gépipari szakmunkákra vonatkozó, vagy a kereskedelmi láncok álláshirdetései.

Az egymillió forintos fizetés a legtöbb szektorban csak álom

Jó hír az álláskeresőknek, hogy vannak olyan ágazatok, tevékenységi körök, amelyekben szinte folyamatos a munkaerőigény. Ilyen például a vendéglátás, ahol a meglehetősen nagy fluktuáció, illetve a külföldi munkalehetőségek csábító ereje is ritkítja a jelentkezők számát. Figyelemre méltó fejlemény, hogy a korábban a munkaerőpiac szivacsaként működő építőipar gyakorlatilag pang, gyakorlatilag csak alkalmi munkára keresnek embereket ebben a szektorban, és a fizetések is mérséklődtek.

Baranya vármegyében még mindig 10 ezer fölött van az álláskeresők száma – mi lenne jobb hír számukra, mint a Dunántúli Napló és a bama.hu őszi állásbörzéje dátumának közeledte. Egy új, vagy egy jobb állás reményében már most érdemes elővenni a naptárakat, és bejelölni az október 14-i dátumot.

 

