szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

16°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Emlék

42 perce

Emléktáblát kapott a legendás Sopiana Gépgyár – Itt helyezték el

Címkék#Árkád#Körber Hungária#Sopiana Gépgyár#buszpályaudvar

Száz éve vette fel a Sopiana nevét az egykoron a mai Árkád bevásárlóközpont helyén állt gépgyár. Az ipartörténeti évfordulóra az üzem jogutódja, a Körber Hungária emléktábla-avatással és fotókiállítással emlékezik.

Bama.hu

Haberényi Pál gépgyára 1865-ben kezdte meg a termelést az Alsómalom és a Czinderi utcák sarkán lévő épületben. A kézzel hajtott esztergagépek mellett álló munkások aligha gondolták, hogy a pécsi ipartörténet egyik legsikeresebb vállalatának váltak a részeseivé. 

Fotó: DOMJAN ENDRE www.endredomjan.com

Az üzem tulajdona a századforduló után a kesztyűgyártásról ismert Hamerli-család kezébe került. Nekik köszönhetjük a világ minden pontjára eljutó Sopiana nevet. A szót eleinte márkajelzésként használták a gépeiken, majd 1925-ben a céget is átkeresztelték Sopiana Gépgyár és Vasöntöde Rt.-vé. Így vált ismertté a város múltjához és jelenéhez szervesen hozzátartozó vállalat pécsiek generációi számára.

A Sopiana mindig a helyi ipar fontos pillérének számított. Tanműhelyeiben diákok százai tanulták ki a vasas szakmákat, munkásai segédkezet nyújtottak számos pécsi iskola, óvoda és az egykori vidámpark építéséhez. Az üzemben készült gépek pedig évtizedeken keresztül szolgáltak a bőrgyártól a sörgyárig, a tejüzemtől a Zsolnay-gyárig szinte minden nagyobb pécsi vállalatnál. Nem mellesleg Venezuelától Mongóliáig a világ számos pontjára eljutottak.

Az Árkád helyén álló üzemet a hetvenes években nőtte ki a gyár. Felépült a ma is használt, új telephely a Móra Ferenc utcában, a régi pedig fokozatosan az enyészeté lett. Működött itt egy ideig a tanműhely, alternatív zenei klub és rendeztek benne karácsonyi vásárokat is. A romos épületeket végül 2002-ben bontották el.

Mostantól az egykori főporta közelében, az Árkád déli, buszpályaudvarral átelleni bejárata melletti falon nemesacél tábla őrzi az egykori Sopiana Gépgyár emlékét. 

A Körber Hungária a Sopiana jogutódjaként és a pécsi gépgyártási hagyomány egyik őrzőjeként mindig fontosnak tartotta az elődök örökségének ápolását. A Körber-csoport 1994-es szerepvállalásának köszönhetően ez az üzem nem jutott sok más helyi iparág sorsára: ma nagyobb területen, korszerűbb technológiával és jelentősen felduzzadt létszámmal működik a 35 évvel ezelőtti helyzethez képest. A gyökereink azonban a Sopianába nyúlnak vissza. Máig találunk a sorainkban olyan kollégát, aki még ott kezdte a pályafutását – foglalta össze Zalay Buda, a Körber Hungária ügyvezetője.

Az emléktábla-avatással párhuzamos gyártörténeti fotókiállítás is nyílt az Árkád aulájában. A Sopiana múltját és a Körber jelentét bemutató tablók október 12-ig lesznek láthatóak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu