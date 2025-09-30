Emléktáblát kapott a legendás Sopiana Gépgyár – Itt helyezték el

Haberényi Pál gépgyára 1865-ben kezdte meg a termelést az Alsómalom és a Czinderi utcák sarkán lévő épületben. A kézzel hajtott esztergagépek mellett álló munkások aligha gondolták, hogy a pécsi ipartörténet egyik legsikeresebb vállalatának váltak a részeseivé.

Fotó: DOMJAN ENDRE www.endredomjan.com

Az üzem tulajdona a századforduló után a kesztyűgyártásról ismert Hamerli-család kezébe került. Nekik köszönhetjük a világ minden pontjára eljutó Sopiana nevet. A szót eleinte márkajelzésként használták a gépeiken, majd 1925-ben a céget is átkeresztelték Sopiana Gépgyár és Vasöntöde Rt.-vé. Így vált ismertté a város múltjához és jelenéhez szervesen hozzátartozó vállalat pécsiek generációi számára.

A Sopiana mindig a helyi ipar fontos pillérének számított. Tanműhelyeiben diákok százai tanulták ki a vasas szakmákat, munkásai segédkezet nyújtottak számos pécsi iskola, óvoda és az egykori vidámpark építéséhez. Az üzemben készült gépek pedig évtizedeken keresztül szolgáltak a bőrgyártól a sörgyárig, a tejüzemtől a Zsolnay-gyárig szinte minden nagyobb pécsi vállalatnál. Nem mellesleg Venezuelától Mongóliáig a világ számos pontjára eljutottak.