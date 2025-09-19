szeptember 19., péntek

Már elindult a roham a foglalásokért: Pécs is a listán szerepel

Október 2. és 19. között több mint 200 hazai étterem, köztük 15 Michelin-ajánlott vendéglő várja a vendégeket, és mutatja be kínálata legjavát 18 napon keresztül az őszi „Országos Étterem Héten”. Az éttermek különleges menüsorokkal, kedvezményes árakkal és változatos ízvilággal készülnek, hogy mindenki megtalálja a számára tökéletes gasztronómiai élményt.

Keszán-Dopita Tünde

A különleges, többfogásos menüsorokat fix árakon kínálják: a top kategóriás éttermek 6.900, a prémium éttermek 8.900, az exkluzív kategóriát képviselők pedig 10.900 forinttól. – írja közleményében az MTI.

éttermek
Az éttermek kiemelték: az árak nem emelkedtek, és ritka alapanyagokból készült fogások is várják a gasztronómia iránt érdeklődőket. 

Különleges ételek, kivételes vendégeknek az éttermek ajánlatában

A szervezők kiemelték: az árak nem emelkedtek, és ritka alapanyagokból készült fogások is várják a gasztronómia iránt érdeklődőket. A fogások és az ételsorokhoz felhasznált alapanyagok között is akadnak kifejezetten ritka és különleges ételek, így a vendégek a magyar tarka marha mellett kóstolhatnak namíbiai zebut, muflont, velős csontot, nyúlcombot, malacfület, burgundi csigát vagy békacombot is.

A tenger gyümölcsei között idén is lehet választani homárt, tigrisrákot, sárga királyhalat vagy vörös tonhal-steaket, a hagyományos ízek kedvelői pedig többféle változatban megtalálják az étlapokon a szarvasgombát, a kacsamájat és a tatár beefsteaket is.

Az éttermek gondolnak a különleges étrendet követőkre is, így glutén-, laktóz- és cukormentes, vegetáriánus és vegán menük is szerepelnek a kínálatban.

Baranya Vármegyében a kisharsányi Góré Étterem és a pécsi Főtér Bistro csatlakozott a rendezvényhez.

Második alkalommal veszünk részt ezen az eseménysorozaton, és most is az a célunk, hogy kivételes gasztronómiai élményt nyújtsunk vendégeinknek

 – mondja Végh Ramón, a pécsi Főtér Bistro üzletvezetője. – 

A részvétel mindenkinek előnyös: a vendégek kedvezményesen válogathatnak egy igényes menüsorból, mi pedig újabb kedves, visszatérő ügyfelekkel gazdagodhatunk. Ami számunkra a legfontosabb, hogy az előző alkalommal 4,9-es értékelést kaptunk, ez pedig arra inspirált bennünket, hogy folytassuk a sorozatot. Ezúttal 3–4 féle elő- és főétellel, két desszerttel, valamint válogatott borokkal készülünk, és izgatottan várjuk új vendégeinket. 

Asztalt, kizárólag a www.etteremhet.hu oldalon lehet foglalni, korlátozott számban.

 

