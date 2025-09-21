Ezen a héten nem lesz menekvés: itt csap le a NAV Baranyában

A NAV baranyai munkatársai szeptember 22. és 28. között szerdán Pécsett a Rákóczi úti vegyesboltokat, csütörtökön pedig Mohács sétáló utcájában a dohányboltokat és a vendéglátóhelyeket ellenőrzik.

A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, az alkalmazottak bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.