Jönnek az ellenőrök
2 órája
Ezen a héten nem lesz menekvés: itt csap le a NAV Baranyában
Forrás: MW
A NAV baranyai munkatársai szeptember 22. és 28. között szerdán Pécsett a Rákóczi úti vegyesboltokat, csütörtökön pedig Mohács sétáló utcájában a dohányboltokat és a vendéglátóhelyeket ellenőrzik.
A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, az alkalmazottak bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.
