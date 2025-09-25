2 órája
Szívhez szóló üzenet a város lakóihoz − több évtized után búcsúzik a pécsi üzlet
Több, mint 25 év után hozták meg a nehéz döntést a tulajdonosok. A Gangel szabóság búcsúzik a pécsiektől.
Aki egy kicsit is otthonosan mozog a ruhák, formák és a tervezés világában, az biztosan belefutott már a pécsi Gangel szabóság nevébe. Gangel Benjámin 1978-ban született Pécsett, iparos családban. Az alkotás szerelmeseként nem volt meglepetés, hogy ilyen irányba ment az élete: 1999-ben megnyitotta saját szabóságát Pécsett. Kezdetben hagyományőrző ruhák készítésével foglalkozott, később pedig az elegáns öltönyök felé fordult, és mára szabósága egyedülálló szövetkínálattal büszkélkedhet, terjeszkedni is tudott, hisz Budapesten is megnyitotta üzletét. Az ingázás miatt azonban válaszút elé jutott a vállalkozás.
Szívhez szóló sorokkal búcsúzik a Gangel szabóság
Gangel Benjámin, a Gangel szabóság megálmodója és üzemeltetője megható sorokkal búcsúzott el Pécstől.
Tisztelt pécsi ügyfeleink, kedves barátaink!
Búcsúzunk!
Szabóságunk újabb mérföldkőhöz érkezett, ami nem csupán szakmai-, de magánéletünket is új utakra tereli. Nehéz szívvel, de meghoztuk a döntést, hogy végleg Budapestre költözünk. Be kellett látnunk, hogy egyrészt mi sem leszünk fiatalabbak, így egyre megterhelőbbé vált a több, mint 10 éve tartó ingázás, másrészt gyermekeink továbbtanulása is Budapest felé döntötte a mérleg nyelvét.
Szeretnénk kifejezni szívből jövő hálánkat minden kedves pécsi ügyfelünknek, partnerünknek, családunknak és barátainknak az elmúlt évtizedekben kapott rengeteg bizalomért, támogatásért és szeretetért. Köszönjük a megtiszteltetést, hogy az általunk készített darabokon keresztül részesei lehettünk hétköznapjaiknak épp úgy, mint életük ünnepi pillanatainak. Gyökereink örökre Pécshez kötnek minket, amire mi rendkívül büszkék vagyunk. Bízunk benne, hogy a kapcsolat nem szakad meg! A jövőben is örömmel állunk rendelkezésükre Budapesten, Torockó utcai szalonunkban.
Tisztelettel és szeretettel,
Petra és Benjámin