Szívhez szóló üzenet a város lakóihoz − több évtized után búcsúzik a pécsi üzlet

Aki egy kicsit is otthonosan mozog a ruhák, formák és a tervezés világában, az biztosan belefutott már a pécsi Gangel szabóság nevébe. Gangel Benjámin 1978-ban született Pécsett, iparos családban. Az alkotás szerelmeseként nem volt meglepetés, hogy ilyen irányba ment az élete: 1999-ben megnyitotta saját szabóságát Pécsett. Kezdetben hagyományőrző ruhák készítésével foglalkozott, később pedig az elegáns öltönyök felé fordult, és mára szabósága egyedülálló szövetkínálattal büszkélkedhet, terjeszkedni is tudott, hisz Budapesten is megnyitotta üzletét. Az ingázás miatt azonban válaszút elé jutott a vállalkozás.

A Gangel szabóság majdnem 30 évig szolgálta a pécsieket. Most búcsút inthetünk a Makay István úton található üzletnek.

Forrás: Google Maps

Szívhez szóló sorokkal búcsúzik a Gangel szabóság

Gangel Benjámin, a Gangel szabóság megálmodója és üzemeltetője megható sorokkal búcsúzott el Pécstől.