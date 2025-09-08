Igazi kincsekre bukkanhatunk – érdemes tehát keresgélni!

Garázsvásárnak nevezzük azt az értékesítési formát, amikor a magánszemély a saját háztartásában feleslegessé vált ingóságait alkalmi jelleggel értékesíti az ingatlanában vagy az előtt, vagy online felületen. Az ingóság lehet például bútor, műszaki készülék, berendezési tárgy, konyhai eszköz, ruházat és játék.

A garázsvásár lebonyolításánál is nagyon fontos az adószabályok betartása

Fotó: MW / Forrás: MW

Az alkalmi jelleg miatt ez az értékesítési forma nem tekinthető rendszeres, üzletszerű, haszonszerzési céllal megvalósuló tevékenységnek, azaz gazdasági tevékenységnek. Így nem kell adószámot kiváltani, nem kell az értékesítésről számlát, nyugtát kiállítani, viszont egyéb bizonylatot, például bevételi pénztárbizonylatot igen.

Adózási szempontból ez az értékesítési forma ingóértékesítés, ezért az ide vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Az ingó vagyontárgyak átruházásából származó bevétel után nem kell jövedelmet megállapítani, nem keletkezik bevallási és adófizetési kötelezettség, ha a bevétel összege az adóévben nem haladja meg a 600 ezer forintot.

A garázsvásár megtartásánál érdemes figyelembe venni a befolyó jövedelem határait Amennyiben a bevétel meghaladja a 600 ezer forintot, már adóköteles jövedelmet kell számolni a bevételből a költségek (számlával igazolt vételi ár, eladással kapcsolatos kiadások) levonásával. Az így kapott összeg lesz a jövedelem (ha a megszerzésre fordított összeg – vételi ár - nem állapítható meg, akkor a bevétel 25 százaléka számít jövedelemnek és más összegek ez esetben nem vonhatók le). 200 ezer forint jövedelemig nem kell adót fizetni és bevallást sem kell benyújtani. Amennyiben a jövedelem meghaladja a 200 ezer forintot, a teljes összegre jutó 15 százalékos személyi jövedelemadóból a 200 ezer forintra jutó adót, azaz 30 ezer forintot nem kell megfizetni, csak az ezen felüli adóösszeget, vagyis ebben az esetben a teljes jövedelmet be kell vallani, de annak adója 30 ezer forinttal csökkenthető.

Az adót a következő év május 20-áig kell megfizetni, az így keletkezett jövedelmet vizsgálhatja az adóhivatal.

Mint Barlai Krisztinától, a NAV baranyai szóvivőjétől megtudtuk, a témában tájékoztatás kérhető a 1819-es Infóvonalon vagy bármelyik NAV ügyfélszolgálaton.