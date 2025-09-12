szeptember 12., péntek

Mária névnap

24°
+24
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csak néhány napig tart a csoda

2 órája

Most vagy soha: ritkán látott mélységben a gomba ára Pécsen – VIDEÓ!

Címkék#Orbán Imre#erdei gomba#pécsi vásárcsarnok

Míg a nyári gombaínség időszakában akár 8-10 ezer forintba került a nyári vargánya kilója a pécsi vásárcsarnokban, péntek délelőtt csupán 3-4000 forintot kértek a különleges hozzávalóért. A szakértő szerint azonban csak pár napig tart ez a vásárlók számára kifejezetten kedvező gombaár.

Bama.hu

Pénteken a vásárcsarnok szinte összes, a gombaárusításnak dedikált standján, ráadásul igen nagy mennyiségben kínálták jobbára nyári vargányából és más különféle tinórufajtákól álló portékájukat az árusok. A nyári gombaínséghez nemcsak a mennyiség, de a gombaár tekintetében is jelentős - vásárolói szempontból kifejezetten kedvező - változások történtek.

gombaár
Nagyot csökkent a gombaár Pécsen.

Minőségtől függően 3000 és 4000 forint között változik a nyári vargánya és az egyéb tinóruk kilónkénti ára. Pénteken még ennél is olcsóbban, akár 2500 forintért is lehetett találni a fenti fajtákból, azonban még kedvezőbb árért jobbára igen nagy méretű, elsősorban szárítani való gombát lehetett vásárolni.

Arra azonban, hogy a kedvező árak hosszan kitartsanak sem az árusok, sem a szakemberek szerint nincs túl sok esély. A gombaár ugyanis nagyban függ az eladásra kínált mennyiségtől, és mint a pécsi vásárcsarnok gomba-szakellenőre, Orbán Imre jósolja, a nyári vargánya tekintetében a mostani bőség, feltehetően csak néhány napig tart ki.

Mint lapunknak kifejtette, a nyári vargánya ugyan már az elmúlt hónapokban is „készen volt”, azonban az akkori száraz idő miatt nem bújt elő, amit ez a népszerű gombafaj most tud bepótolni az elmúlt időszak esőinek köszönhetően. A vásárcsarnokban kínált vargánya jobbára az Ormánságból, vagy a dél-somogyi területekről került Pécsre, a Mecsekben egyelőre még nem jelent meg – mondta el a gomba-szakellenőr.

A nyári vargánya mellett molyhos tinóru és az ehető, ám gasztronómiai szempontból értéktelen piros tinóru jelent meg nagyobb mennyiségben. Most kezd előbújni a erdei talajból ugyanakkor a nyárfa érdestinóru és tölgyfa érdestinóru, továbbá találni fenyőtinórukat is – részletezte Orbán Imre, aki minden gombagyűjtőnek azt javasolta, hogy mindenképpen vizsgáltassa be a leszedett gombát (lásd keretes írásunkat).

A roppant ízletes nyári vargányát számtalan módon lehet elkészíteni, sokan az őzlábhoz hasonlóan kirántják, ugyanakkor kiváló pörkölt- és paprikás-alapanyag is. Továbbá előszeretettel használják sertésből és csirkéből készült szószos ételek ízesítésére is. Mivel jól lehet szárítani, még a gombamentes időszakban sem kell lemondani e különleges összetevőről.

Alacsony gombaár: nem mindenki örül

Lapunknak több gombaárus is arra panaszkodott, hogy jelentősen lecsökkent gombaárak még a benzinköltséget sem képesek fedezni. Találkoztunk olyan árussal, aki összesen 300 kilométert utazott azért, hogy Pécsre hozhassa a portékáját.

Gombaszedés után irány a pécsi vásárcsarnok!

Ha magunk szeretjük szedni a gombákat, akkor az étkezési célra gyűjtött gombát minden esetben be kell vizsgáltatni szakellenőrrel. Pécsett a lakossági gombavizsgálat ingyenes, a vásárcsarnokban (7622 Pécs, Zólyom utca 4.) egész évben elérhető a szolgáltatás. Hétfőtől- szombatig 5:00 és 13:00 óra között, a gombszezonban: május 1. és november 30. között pedig kiegészül a vasárnapi vizsgálattal is. A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. tapasztalt szakellenőrei szezonban a hét utolsó napján délután 17:00 – 19:00 óra között is ellenőrzik a lakosság által bevitt gombákat – olvasható a vásárcsarnok honlapján.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu