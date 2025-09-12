2 órája
Most vagy soha: ritkán látott mélységben a gomba ára Pécsen – VIDEÓ!
Míg a nyári gombaínség időszakában akár 8-10 ezer forintba került a nyári vargánya kilója a pécsi vásárcsarnokban, péntek délelőtt csupán 3-4000 forintot kértek a különleges hozzávalóért. A szakértő szerint azonban csak pár napig tart ez a vásárlók számára kifejezetten kedvező gombaár.
Pénteken a vásárcsarnok szinte összes, a gombaárusításnak dedikált standján, ráadásul igen nagy mennyiségben kínálták jobbára nyári vargányából és más különféle tinórufajtákól álló portékájukat az árusok. A nyári gombaínséghez nemcsak a mennyiség, de a gombaár tekintetében is jelentős - vásárolói szempontból kifejezetten kedvező - változások történtek.
Minőségtől függően 3000 és 4000 forint között változik a nyári vargánya és az egyéb tinóruk kilónkénti ára. Pénteken még ennél is olcsóbban, akár 2500 forintért is lehetett találni a fenti fajtákból, azonban még kedvezőbb árért jobbára igen nagy méretű, elsősorban szárítani való gombát lehetett vásárolni.
Arra azonban, hogy a kedvező árak hosszan kitartsanak sem az árusok, sem a szakemberek szerint nincs túl sok esély. A gombaár ugyanis nagyban függ az eladásra kínált mennyiségtől, és mint a pécsi vásárcsarnok gomba-szakellenőre, Orbán Imre jósolja, a nyári vargánya tekintetében a mostani bőség, feltehetően csak néhány napig tart ki.
Mint lapunknak kifejtette, a nyári vargánya ugyan már az elmúlt hónapokban is „készen volt”, azonban az akkori száraz idő miatt nem bújt elő, amit ez a népszerű gombafaj most tud bepótolni az elmúlt időszak esőinek köszönhetően. A vásárcsarnokban kínált vargánya jobbára az Ormánságból, vagy a dél-somogyi területekről került Pécsre, a Mecsekben egyelőre még nem jelent meg – mondta el a gomba-szakellenőr.
A nyári vargánya mellett molyhos tinóru és az ehető, ám gasztronómiai szempontból értéktelen piros tinóru jelent meg nagyobb mennyiségben. Most kezd előbújni a erdei talajból ugyanakkor a nyárfa érdestinóru és tölgyfa érdestinóru, továbbá találni fenyőtinórukat is – részletezte Orbán Imre, aki minden gombagyűjtőnek azt javasolta, hogy mindenképpen vizsgáltassa be a leszedett gombát (lásd keretes írásunkat).
A roppant ízletes nyári vargányát számtalan módon lehet elkészíteni, sokan az őzlábhoz hasonlóan kirántják, ugyanakkor kiváló pörkölt- és paprikás-alapanyag is. Továbbá előszeretettel használják sertésből és csirkéből készült szószos ételek ízesítésére is. Mivel jól lehet szárítani, még a gombamentes időszakban sem kell lemondani e különleges összetevőről.
Alacsony gombaár: nem mindenki örül
Lapunknak több gombaárus is arra panaszkodott, hogy jelentősen lecsökkent gombaárak még a benzinköltséget sem képesek fedezni. Találkoztunk olyan árussal, aki összesen 300 kilométert utazott azért, hogy Pécsre hozhassa a portékáját.
Gombaszedés után irány a pécsi vásárcsarnok!
Ha magunk szeretjük szedni a gombákat, akkor az étkezési célra gyűjtött gombát minden esetben be kell vizsgáltatni szakellenőrrel. Pécsett a lakossági gombavizsgálat ingyenes, a vásárcsarnokban (7622 Pécs, Zólyom utca 4.) egész évben elérhető a szolgáltatás. Hétfőtől- szombatig 5:00 és 13:00 óra között, a gombszezonban: május 1. és november 30. között pedig kiegészül a vasárnapi vizsgálattal is. A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. tapasztalt szakellenőrei szezonban a hét utolsó napján délután 17:00 – 19:00 óra között is ellenőrzik a lakosság által bevitt gombákat – olvasható a vásárcsarnok honlapján.