Most vagy soha: ritkán látott mélységben a gomba ára Pécsen – VIDEÓ!

Pénteken a vásárcsarnok szinte összes, a gombaárusításnak dedikált standján, ráadásul igen nagy mennyiségben kínálták jobbára nyári vargányából és más különféle tinórufajtákól álló portékájukat az árusok. A nyári gombaínséghez nemcsak a mennyiség, de a gombaár tekintetében is jelentős - vásárolói szempontból kifejezetten kedvező - változások történtek.

Nagyot csökkent a gombaár Pécsen.

Minőségtől függően 3000 és 4000 forint között változik a nyári vargánya és az egyéb tinóruk kilónkénti ára. Pénteken még ennél is olcsóbban, akár 2500 forintért is lehetett találni a fenti fajtákból, azonban még kedvezőbb árért jobbára igen nagy méretű, elsősorban szárítani való gombát lehetett vásárolni.

Arra azonban, hogy a kedvező árak hosszan kitartsanak sem az árusok, sem a szakemberek szerint nincs túl sok esély. A gombaár ugyanis nagyban függ az eladásra kínált mennyiségtől, és mint a pécsi vásárcsarnok gomba-szakellenőre, Orbán Imre jósolja, a nyári vargánya tekintetében a mostani bőség, feltehetően csak néhány napig tart ki.

Mint lapunknak kifejtette, a nyári vargánya ugyan már az elmúlt hónapokban is „készen volt”, azonban az akkori száraz idő miatt nem bújt elő, amit ez a népszerű gombafaj most tud bepótolni az elmúlt időszak esőinek köszönhetően. A vásárcsarnokban kínált vargánya jobbára az Ormánságból, vagy a dél-somogyi területekről került Pécsre, a Mecsekben egyelőre még nem jelent meg – mondta el a gomba-szakellenőr.

A nyári vargánya mellett molyhos tinóru és az ehető, ám gasztronómiai szempontból értéktelen piros tinóru jelent meg nagyobb mennyiségben. Most kezd előbújni a erdei talajból ugyanakkor a nyárfa érdestinóru és tölgyfa érdestinóru, továbbá találni fenyőtinórukat is – részletezte Orbán Imre, aki minden gombagyűjtőnek azt javasolta, hogy mindenképpen vizsgáltassa be a leszedett gombát (lásd keretes írásunkat).

A roppant ízletes nyári vargányát számtalan módon lehet elkészíteni, sokan az őzlábhoz hasonlóan kirántják, ugyanakkor kiváló pörkölt- és paprikás-alapanyag is. Továbbá előszeretettel használják sertésből és csirkéből készült szószos ételek ízesítésére is. Mivel jól lehet szárítani, még a gombamentes időszakban sem kell lemondani e különleges összetevőről.