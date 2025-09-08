szeptember 8., hétfő

Elképesztő történet

40 perce

Hihetetlen: hamis volt a kiírás – mégsem zár be a népszerű pécsi vendéglátóhely

Nem mindennapi történet – egy már felmondott munkavállaló ragasztotta ki a bezárásról tájékoztató cetlit.

Bama.hu
Megkereste lapunkat az üzemeltető cég képviselője.

Forrás: Google Maps

A hétvége során számoltunk be arról, hogy egy, a bejárati ajtóra kiragasztott A4-es papíron jelezte a pécsi Király utcában található Café Frei, hogy az üzlet 11 év után bezár. A hétfői nap során azonban megkereste lapunkat az üzemeltető cég képviselője.

Mint az üzemeltető cég képviselője jelezni/kérni szeretném a cikk eltávolítását, sajnos egy már felmondott munkavállalónk ragasztotta ki a kávézó ajtajára a téves információt, a hely átmenetileg tart zárva felújítás,valamint egyéb problémák elhárítása miatt, melyet ezen a héten orvosolunk és újra nyitjuk a helyet.

A lapunkhoz eljutott információk alapján egy franchise partner kiszállása áll a különös jelenség hátterében. 

Természetesen megkerestük a cég képviseletét, akiktől megtudtuk, hogy remélhetőleg péntektől kisebb portfólió váltással tovább folytatódik a vendéglátóhely története.

Hamis volt ez az ajtóra kiragasztott cetli, péntektől újra várja a vendégeket a kávézó.

 

 

