Hihetetlen: hamis volt a kiírás – mégsem zár be a népszerű pécsi vendéglátóhely
Nem mindennapi történet – egy már felmondott munkavállaló ragasztotta ki a bezárásról tájékoztató cetlit.
Megkereste lapunkat az üzemeltető cég képviselője.
A hétvége során számoltunk be arról, hogy egy, a bejárati ajtóra kiragasztott A4-es papíron jelezte a pécsi Király utcában található Café Frei, hogy az üzlet 11 év után bezár. A hétfői nap során azonban megkereste lapunkat az üzemeltető cég képviselője.
Mint az üzemeltető cég képviselője jelezni/kérni szeretném a cikk eltávolítását, sajnos egy már felmondott munkavállalónk ragasztotta ki a kávézó ajtajára a téves információt, a hely átmenetileg tart zárva felújítás,valamint egyéb problémák elhárítása miatt, melyet ezen a héten orvosolunk és újra nyitjuk a helyet.
Természetesen megkerestük a cég képviseletét, akiktől megtudtuk, hogy remélhetőleg péntektől kisebb portfólió váltással tovább folytatódik a vendéglátóhely története.