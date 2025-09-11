Hogyan tanulhatunk ingyen szakmát, akár 50 év fölött is?

A lehetőség nyitott: pályakezdők, munkahelyváltók, vállalkozók, de munkavállalók is belevághatnak, a munkáltató aktív támogatásával és komoly pénzügyi előnnyel.

A duális szakképzés rugalmassága lehetővé teszi azt is, hogy a képzést maga a munkáltató szervezze meg dolgozójának. A képzések a tanév során bármikor indulhatnak, a képzési idő előzetes tudás beszámításával 8-12 hónap. A szakképzési munkaszerződéses kurzus során a dolgozó piacképes szaktudáshoz jut, szja-kedvezményben részesül, nő a nettó jövedelme a képzés ideje alatt, friss tudást szerez és államilag elismert szakmát kap.

Felnőttképzések Baranya vármegyében: Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum

PTE Szociális és Egészségügyi Technikum és Szakképző iskola