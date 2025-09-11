szeptember 11., csütörtök

Páratlan lehetőség

1 órája

Hogyan tanulhatunk ingyen szakmát, akár 50 év fölött is?

Közel 100 ingyenes képzés, már szeptemberi kezdéssel – ezt kínálják a Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum iskolái, valamint a PTE Szociális és Egészségügyi Technikum és Szakképző iskola a megyében.

Kaszás Endre
Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: Gorodenkoff

A lehetőség nyitott: pályakezdők, munkahelyváltók,  vállalkozók, de munkavállalók is belevághatnak, a munkáltató aktív támogatásával és komoly pénzügyi előnnyel.

A duális szakképzés rugalmassága lehetővé teszi azt is, hogy a képzést maga a munkáltató szervezze meg dolgozójának. A képzések a tanév során bármikor indulhatnak, a képzési idő előzetes tudás beszámításával 8-12 hónap. A szakképzési munkaszerződéses kurzus során a dolgozó piacképes szaktudáshoz jut, szja-kedvezményben részesül, nő a nettó jövedelme a képzés ideje alatt, friss tudást szerez és államilag elismert szakmát kap. 

Felnőttképzések Baranya vármegyében: Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum 

PTE Szociális és Egészségügyi Technikum és Szakképző iskola

 

