Hogyan tanulhatunk ingyen szakmát, akár 50 év fölött is?
Közel 100 ingyenes képzés, már szeptemberi kezdéssel – ezt kínálják a Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum iskolái, valamint a PTE Szociális és Egészségügyi Technikum és Szakképző iskola a megyében.
A lehetőség nyitott: pályakezdők, munkahelyváltók, vállalkozók, de munkavállalók is belevághatnak, a munkáltató aktív támogatásával és komoly pénzügyi előnnyel.
A duális szakképzés rugalmassága lehetővé teszi azt is, hogy a képzést maga a munkáltató szervezze meg dolgozójának. A képzések a tanév során bármikor indulhatnak, a képzési idő előzetes tudás beszámításával 8-12 hónap. A szakképzési munkaszerződéses kurzus során a dolgozó piacképes szaktudáshoz jut, szja-kedvezményben részesül, nő a nettó jövedelme a képzés ideje alatt, friss tudást szerez és államilag elismert szakmát kap.
Felnőttképzések Baranya vármegyében: Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum
PTE Szociális és Egészségügyi Technikum és Szakképző iskola