1 órája

Ilyen módon is lehet támogatni az iskolakezdést - kérdezzen rá cégénél

Címkék#NAV#minimálbér#diák#forint#utalvány

Kaszás Endre
Ilyen módon is lehet támogatni az iskolakezdést - kérdezzen rá cégénél

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: voronaman

A dolgozóikat segíthetik a munkáltatók az iskolakezdésben. A legegyszerűbb, kedvezményes adózású juttatás az úgynevezett csekély értékű ajándék, amelyet a kifizetők jellemzően utalvány formában biztosítanak. Ez a juttatási forma a munkavállalónál adómentes, vagyis semmilyen közterhet nem kell fizetnie utána- tájékoztatott Barlai Krisztina, a NAV baranyai szóvivője.

A csekély értékű ajándékot a munkáltató adhatja a szülőknek, illetve akár közvetlenül a tanulónak, diáknak is. Ez lehet termék, szolgáltatás és akár utalvány is, de értéke nem haladhatja meg a minimálbér 10 százalékát, vagyis idén a 29 080 forintot

2024-től már nemcsak évente egyszer, hanem háromszor is támogathatja a cég a dolgozóját csekély értékű ajándékkal. A közteherfizetési kötelezettség a munkáltatót terheli, a juttatásban részesülő szülőt semmilyen adókötelezettség nem terheli.

 

