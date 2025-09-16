Most még nem fázol, de gondolnod kell rá: ennyibe kerül most a télire való fa Baranyában

A jogszabályok szerint hivatalosan szeptember 15-én indul a fűtési szezon, ám a gyakorlatból jól tudhatjuk, hogy szerencsére ez még nem jelenti azt, hogy be is kell gyújtanunk. Az időjárás alakulása miatt ugyanis várhatóan még kapnak néhány hét haladékot azok, akik még nem gondoskodtak a téli tüzelőről. Például a tűzifáról.

Indul a fűtési szezon, ezek már az utolsó hetek, hogy gondoskodjunk a télire való tűzifáról

Fotó: MW / Forrás: MW

A tűzifáról, amiről ellentmondásos információk keringenek a piacon. Az öt-tíz év távlatában nagyon is felkapott tüzelőanyag iránt ugyanis az aktuális jelentések szerint csökkent a kereslet. A szakemberek ezt részben azzal magyarázzák, hogy az elmúlt három évben jelentősen megnőtt azoknak a háztartásoknak a száma, amelyek tulajdonosai alternatív fűtési megoldásokat kerestek, például hűtő-fűtő klímaberendezés beszerelésével. Utóbbi azért futott nagyot a hazai ingatlantulajdonosok körében, mert nem járt a rezsiterhek drasztikus növekedésével, ugyanakkor komfortját tekintve lényegesen megelőzi a fatüzelést.

A csökkenő kereslethez ugyanakkor az is hozzájárult, hogy az elmúlt, de különösen a 2023-24-es év enyhe tele miatt jelentős tűzifakészletek maradtak a lakosságnál. Akik viszont későn kapnak észbe, azok könnyen pórul járhatnak.

Baranya vármegyében a jó minőségű kemény tűzifát 30-35 ezer forintért adják köbméterenként az erdei vágópontokon. A vegyes, vagy gyengébb fűtőértékű fa ára néhány ezerrel olcsóbb, míg a kisebb fűtőértékű lágy fa köbmétere már 20-21 ezer forintért is elérhető. Ezekre a tételekre azonban még rá kell számolni a szállítás, illetve a hasogatás költségét.

Indul a fűtési szezon, nem árt feleleveníteni a biztonsági szempontokat

A tűzifapiac beindulása kapcsán minden évben érdemes odafigyelni a biztonságos beszerzésre. Ajánlatos a NÉBIH által ajánlott kereskedőkhöz fordulni – van feketelista is a csaló kereskedőkről – , és kellő körültekintéssel eljárni a vásárláskor. Minden esetben kérjünk számlát a vásárlásról, leszállításkor győződjünk meg róla, hogy azt és annyit kaptunk, amit és amennyit megrendeltünk.

A beszerzésnél és készletezésnél nem árt tudni, hogy egy köbméter fa nagyjából néhány hétre, maximum egy hónapra elég fűtésre egy átlagos családnak, de a valós időtartam függ a tél keménységétől, a ház szigetelésétől, a fűtőberendezés hatékonyságától és a tüzelőanyag típusától is. A száraz, keményfa (például bükk, tölgy, akác) fűtőértéke magasabb, így tovább is elég, szemben a puhafákkal. Ezek ismeretében biztonsági rátartással 5-6 köbméternyi tűzifában kell gondolkodnia egy-egy családnak, ha gond nélkül akarja letudni a telet. Ez a jelenlegi árak mellett alapból 160-190 ezer forint költséget jelent, amire még rájöhet a szállítás és a hasogatás költsége.