Ingyen segítenek a pályázatok megírásában – sokmilliós lehet a támogatás

A baranyai gazdák számára is remek lehetőséget teremt, hogy tovább bővítette szolgáltatásai körét a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A kisüzemi, a fiatal gazda, valamint a gazdaságátadást ösztönző felhívás mellett a tanyafejlesztési pályázatok kapcsán is segítséget nyújtanak a NAK falugazdász tanácsadói. Ezzel négyre bővült azon felhívásoknak a száma, ahol drága pályázatíró helyett a NAK ingyenes szolgáltatását vehetik igénybe a tagok.