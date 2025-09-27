1 órája
Ingyen segítenek a pályázatok megírásában – sokmilliós lehet a támogatás
A baranyai gazdák számára is remek lehetőséget teremt, hogy tovább bővítette szolgáltatásai körét a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A kisüzemi, a fiatal gazda, valamint a gazdaságátadást ösztönző felhívás mellett a tanyafejlesztési pályázatok kapcsán is segítséget nyújtanak a NAK falugazdász tanácsadói. Ezzel négyre bővült azon felhívásoknak a száma, ahol drága pályázatíró helyett a NAK ingyenes szolgáltatását vehetik igénybe a tagok.
A támogatási kérelmek benyújtására 2025. szeptember 4-től van lehetőség. A pályázat azon magánszemélyeknek szól, akik a benyújtást megelőző legalább fél évben életvitelszerűen a fejlesztéssel érintett tanyán éltek és lakóhelyük vagy tartózkodási helyük is oda volt bejelentve.
Az igényelhető támogatás összege ivóvízellátást szolgáló beruházás esetén legfeljebb 13 millió forint, egyéb tevékenységekre legfeljebb 12 millió forint.