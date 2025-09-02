Vigyázat!
Jaj lesz a szabálytalanul működő vegyesboltoknak
Az ősz első hónapjában sem tétlenkednek az adóhatóság revizorai.
A NAV baranyai munkatársai szeptember 1. és 7. között kedden Siklóson az ital- és dohányboltokat, szerdán Bicsérden, Bodán és Szabadszentkirályon a vegyesboltokat, a vármegye egész területén pedig a szezonáliszöldség- és gyümölcskereskedőket ellenőrzik.
A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, az alkalmazottak bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.
