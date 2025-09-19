szeptember 19., péntek

Csaknem 300 millióból

2 órája

Kívül-belül megújul a harkányi piaccsarnok

Címkék#harkányi piaccsarnok#munkahely#Nagy Csaba

Ismét egy fontos beruházás indulhat el Nyugat-Baranyában a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében. Közel 300 millió forintból újulhat meg kívül-belül a jövőre 40 éves harkányi piaccsarnok épülete - adta hírül a térség fideszes országgyűlési képviselője.

Bama.hu

Nagy Csaba a Facebook-oldalán azt írta, hogy a város egyik kiemelt közösségi tere, térségi találkozási pontja a mai kor elvárásainak megfelelő, modern arculatot és felszereltséget fog kapni. "Támogatjuk a helyi termékek előállításának és értékesítésének elősegítését, ezáltal pedig a munkahelyek megőrzését és újak létrehozását egyaránt" - tette hozzá a honatya.

 

