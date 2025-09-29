Siralmas eredményeket hozott a kukorica, a szója a másik nagy vesztese az idei évnek

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) baranyai szervezete a napokban tette közzé aktuális betakarítási és vetési helyzetképét a közösségi oldalán. Annak adatai szerint Baranyában a 26 056 hektáron vetett napraforgó 69 százalékát, az összesen 14 668 hektárnyi szója 15 százalékát takarították be. A korábban jóval nagyobb vetésterülettel bíró, idén alig több mint 46 ezer hektáron vetett kukorica a 22 százalékát vágták le idáig.

Siralmas eredményeket hozott a kukorica idén. Fotó: NAK baranyai szervezetének FB-oldala.

Mennyi kukorica termett Baranyában 2025-ben?

Rittlinger József, a NAK baranyai elnöke a Dunántúli Napló érdeklődésére úgy fogalmazott, hogy a kukorica idén siralmas eredményeket hozott. Baranya egyes részein 2,5 tonnás hektáronkénti termést adott a kukorica, holott az a hektáronkénti átlag e haszonnövény esetében 7 tonna körül szokott alakulni a termésmennyiség.

A kamarai vezető, aki az idei nyár másik nagy vesztesének a szóját nevezte, kifejtette, hogy a kukorica esetében akár egy adott területrészen belül is igen nagy eltéréseket tapasztalhatóak a termésmennyiségekben, amit a csapadék eloszlása magyaráz.

Mint felhívta a figyelmet rá, 2022 óta gyakorlatilag folyamatosan aszály sújtja a baranyai gazdálkodókat és a csapadékhiány továbbra is fennáll az egész megyében. Baranya csapadékkal bővebben ellátott nyugati felében "mindössze" 50, de a legszárazabb keleti részén azonban alsó hangon is legalább 250 milliméter eső hiányzik a szántóföldekről. A tavak vízszintje méterekkel csökkent, a patakok mellett kiszáradtak olyan kutak is, amelyek évtizedekig adtak vizet - részletezte a kamarai vezető, aki úgy összegezte az elkeserítő helyzetet, hogy gyakorlatilag megszűnt a víz "kis" körfogása.

Mindez - mint Rittlinger József szavaiból kiderült - a baranyai vetésszerkezetre is hatással van. Így az elmúlt 10 évet tekintve idén termelték a legnagyobb területen a napraforgót a megyében. Azonban az olajos magvat adó növény térnyerése egyértelműen az aszályos időt nagyon megsínylő kukorica vetésterületének kárára történt. A kukorica átlagos vetésterülete Baranyában 75-80 ezer hektár, szemben az idei 46 ezerrel.