szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

17°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Betakarítási helyzetkép

1 órája

Siralmas eredményeket hozott a kukorica, a szója a másik nagy vesztese az idei évnek

Címkék#betakarítás#NAK Baranya Vármegyei Szervezete#szója#kukorica

Ugyan a Baranyában alig több, mint 46 ezer hektáron vetett kukorica csupán ötödét takarították be, az eddigi eredmények alapján tragikus kép rajzolódik ki a termésmennyiség tekintetében. Az idei évnek a kukorica mellett a szója a másik nagy vesztese.

Bama.hu
Siralmas eredményeket hozott a kukorica, a szója a másik nagy vesztese az idei évnek

Fotó: MW

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) baranyai szervezete a napokban tette közzé aktuális betakarítási és vetési helyzetképét a közösségi oldalán. Annak adatai szerint Baranyában a 26 056 hektáron vetett napraforgó 69 százalékát, az összesen 14 668 hektárnyi szója 15 százalékát takarították be. A korábban jóval nagyobb vetésterülettel bíró, idén alig több mint 46 ezer hektáron vetett kukorica a 22 százalékát vágták le idáig.

kukorica
Siralmas eredményeket hozott a kukorica idén. Fotó: NAK baranyai szervezetének FB-oldala.

Mennyi kukorica termett Baranyában 2025-ben?

Rittlinger József, a NAK baranyai elnöke a Dunántúli Napló érdeklődésére úgy fogalmazott, hogy a kukorica idén siralmas eredményeket hozott. Baranya egyes részein 2,5 tonnás hektáronkénti termést adott a kukorica, holott az a hektáronkénti átlag e haszonnövény esetében 7 tonna körül szokott alakulni a termésmennyiség.

A kamarai vezető, aki az idei nyár másik nagy vesztesének a szóját nevezte, kifejtette, hogy a kukorica esetében akár egy adott területrészen belül is igen nagy eltéréseket tapasztalhatóak a termésmennyiségekben, amit a csapadék eloszlása magyaráz.

Mint felhívta a figyelmet rá, 2022 óta gyakorlatilag folyamatosan aszály sújtja a baranyai gazdálkodókat és a csapadékhiány továbbra is fennáll az egész megyében. Baranya csapadékkal bővebben ellátott nyugati felében "mindössze" 50, de a legszárazabb keleti részén azonban alsó hangon is legalább 250 milliméter eső hiányzik a szántóföldekről. A tavak vízszintje méterekkel csökkent, a patakok mellett kiszáradtak olyan kutak is, amelyek évtizedekig adtak vizet - részletezte a kamarai vezető, aki úgy összegezte az elkeserítő helyzetet, hogy gyakorlatilag megszűnt a víz "kis" körfogása.

Mindez - mint Rittlinger József szavaiból kiderült - a baranyai vetésszerkezetre is hatással van. Így az elmúlt 10 évet tekintve idén termelték a legnagyobb területen a napraforgót a megyében. Azonban az olajos magvat adó növény térnyerése egyértelműen az aszályos időt nagyon megsínylő kukorica vetésterületének kárára történt. A kukorica átlagos vetésterülete Baranyában 75-80 ezer hektár, szemben az idei 46 ezerrel.

Rittlinger József kitért arra is, hogy a szárazság a mezőgazdasági munkagépeket is a szükségesnél jóval nagyobb mértékben veszi igénybe, ami a művelési módokra is hatással van. A gazdálkodók - folytatta - "nem is nagyon gondolkodnak szántásban", hanem jobbára csak tárcsáznak és grubereznek.

A kukorica még lábon, a repce már a földben

A NAK baranyai szervezete által közzétett helyzetkép adatai szerint a Baranyában tervezett 5858 hektárnyi terület immár 94 százalékán elvetették az őszi káposztarepcét.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu