2 órája
Mentesül a bírságtól, aki együttműködik
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szeptember 15-én újabb adategyeztetési kampányt indított az online számlaadatok és az áfabevallások eltéréseinek tisztázására. Ezúttal azokat szólítja meg a hivatal, akik nullás bevallást adtak be annak ellenére, hogy online számlaadataik szerint 2025 júliusában volt forgalmuk.
Az eltérés oka sokféle lehet: téves kitöltés, adminisztrációs hiba, egyszerű figyelmetlenség, de az adategyeztetés révén a NAV könnyen ki tudja szűrni a csalárd adózókat is. A hivatal célja most is az, hogy az okokra fény derüljön, és a vállalkozások önként és gyorsan javíthassák a hibás adatokat. Az érintettek a NAV Ügyfélportálján elérhető digitális kérdőív kitöltésével jelezhetik, ha már javították a hibát.
Az eljárás online zajlik, a vállalkozásoknak 15 napjuk van válaszolni. Aki ezt elmulasztja, akár 300 ezer forintos bírságra és egy későbbi, jóval időigényesebb revízióra is számíthat. Aki viszont együttműködik, szankció nélkül rendezheti a hibát.