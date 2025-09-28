szeptember 28., vasárnap

Mindent megtudhatunk arról, hogyan száguldjunk a szépségiparban

Kaszás Endre
Mindent megtudhatunk arról, hogyan száguldjunk a szépségiparban

A szépségipar és a szépészeti szolgáltató szektor az egyik legdinamikusabban fejlődő ágazat Baranyában is. Erre alapozva szervez Szépészeti fórumot a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara.

A szakmai rendezvényen a profil iránt érdeklődők - fiatalok és munkaváltó idősebbek is - teljes körű tájékoztatást kapnak a szakirány jogszabályi hátteréről, a képzési lehetőségekről és a szépségipar és - szolgáltatás új trendjeiről is.

Időpont: 2025. október 22., szerda

Helyszín: Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényterme, 7625 Pécs, Majorossy Imre utca 36.

A szakmai napon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött! 
Jelentkezési határidő: október 20. (hétfő 10.00 óra).

 

