szeptember 16., kedd

Edit névnap

20°
+25
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Irány a Kossuth tér

46 perce

Ingyenes sörkóstoló Pécsen: sörünnepre hív a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Címkék#Baranya Vármegyei Kormányhivatal#Pécsi Sör#Nemzeti Agrárgazdasági Kamara#Agrárkamara

Kaszás Endre

Az eper, a dinnye, a hal és vadhús után most a sör kerül terítékre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya megyei szervezetének hétvégi rendezvényén. A gazdálkodókat tömörítő szervezet 2025. szeptember 19.-én 10:30 órától tart sajtótájékoztatóval egybekötött Pécsi Sör Promóciót.

Helyszín: Pécs, Kossuth tér

Időpont: 2025. szeptember 19. (péntek) 10:30 óra

Meghívott vendégek:

  • Rittlinger József, a NAK Baranya Vármegyei elnök
  • Dr. Őri László, a Baranya Vármegyei Közgyűlés elnöke
  • Dr. Horváth Zoltán, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal főispánja
  • Popa Luca, a Pécsi Sör marketing koordinátora

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu