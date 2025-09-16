Irány a Kossuth tér
46 perce
Ingyenes sörkóstoló Pécsen: sörünnepre hív a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Az eper, a dinnye, a hal és vadhús után most a sör kerül terítékre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya megyei szervezetének hétvégi rendezvényén. A gazdálkodókat tömörítő szervezet 2025. szeptember 19.-én 10:30 órától tart sajtótájékoztatóval egybekötött Pécsi Sör Promóciót.
Helyszín: Pécs, Kossuth tér
Időpont: 2025. szeptember 19. (péntek) 10:30 óra
Meghívott vendégek:
- Rittlinger József, a NAK Baranya Vármegyei elnök
- Dr. Őri László, a Baranya Vármegyei Közgyűlés elnöke
- Dr. Horváth Zoltán, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal főispánja
- Popa Luca, a Pécsi Sör marketing koordinátora
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre