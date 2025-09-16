Ingyenes sörkóstoló Pécsen: sörünnepre hív a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Az eper, a dinnye, a hal és vadhús után most a sör kerül terítékre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya megyei szervezetének hétvégi rendezvényén. A gazdálkodókat tömörítő szervezet 2025. szeptember 19.-én 10:30 órától tart sajtótájékoztatóval egybekötött Pécsi Sör Promóciót.

Helyszín: Pécs, Kossuth tér

Időpont: 2025. szeptember 19. (péntek) 10:30 óra

Meghívott vendégek: