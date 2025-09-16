Most a pékségek is sorra kerülnek, mindent ellenőriznek

A NAV baranyai munkatársai szeptember 15. és 21. között szerdán a szigetvári pékségeket és élelmiszerboltokat, csütörtökön pedig a harkányi dohányboltokat és vendéglátóhelyeket ellenőrzik.

A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, az alkalmazottak bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.